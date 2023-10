Aumentos de 6,8% abrangem 164 mil funcionários públicos

Um quinto dos trabalhadores do Estado está na base da tabela remuneratória e verá o seu salário subir para 821,83 euros no próximo ano. Aumento mínimo será de 3% para salários a partir de 1807 euros.

Os 164 mil trabalhadores que neste momento estão na base da tabela remuneratória da função pública terão aumentos de 6,8% no próximo ano, o que se traduzirá num salário de 821,83 euros brutos mensais, enquanto para os restantes trabalhadores o aumento será, no mínimo, de 3%.

Fonte oficial do Ministério da Presidência adiantou que 22% dos trabalhadores do Estado estão na base da tabela, uma percentagem que corresponde a 164 mil do total de trabalhadores registados pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público no final de Junho.

O Governo apresentou aos sindicatos, nesta sexta-feira, uma nova proposta salarial para 2024, passando a prever que os funcionários públicos terão um aumento mínimo de 3%, em vez dos 2% inicialmente previstos, o que irá beneficiar quem tem salários a partir de 1807 euros mensais. Já a base remuneratória do Estado não teve qualquer alteração e mantém-se o aumento de 6,8%, ou seja de 769,20 para 821,83 euros.

“Fizemos uma proposta aos sindicatos que mantém a mesma lógica daquilo que propusemos há um ano. Cada um dos trabalhadores da administração pública terá um aumento de um nível remuneratório, cerca de 52,11 cêntimos, que nunca ficará abaixo de 3%, superando em um ponto percentual, tal como fizemos em Março, o que tinha sido acordado com a Fesap e com o STE", sublinhou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final das reuniões.

Na quarta-feira, os sindicatos saíram das reuniões com a secretária de Estado da Administração Pública com a ideia de que havia margem para ir mais longe na base salarial do Estado e que isso dependeria da discussão em curso com os parceiros sociais sobre o valor do salário mínimo do próximo ano.

Agora, Mariana Vieira da Silva justifica a decisão de manter a proposta para a base salarial e de alterar o aumento mínimo com o facto de não querer comprimir a tabela remuneratória única da função pública.

"Se há área onde houve uma valorização salarial muito significativa, de praticamente 16%, é na base das carreiras. O que procuramos agora é fazer avançar mais rápido os salários médios da administração pública", frisou.

Mariana Vieira da Silva acrescentou ainda que a diferença entre a base remuneratória e o salário mínimo era de um euro, antes do aumento extraordinário de 1% dado em meados deste ano, e que essa distância se manterá.

"As contas que fiz foi face ao valor de 820 euros [do salário mínimo nacional], que é o que se conhece neste momento, mas as negociações ainda decorrem e ainda não há um valor fechado. Naturalmente acompanharemos sempre", destacou.

A ministra da Presidência afirmou que os aumentos no próximo ano variam entre os 6,84%, na base, e 3% em todos os salários a partir de 1861 euros (que corresponde ao valor que receberá uma pessoa que actualmente tem um salário de 1807 euros).

Trata-se, acrescentou, de um aumento médio de salários de 3,8%, o que se traduzirá num aumento da massa salarial de 5,1% entre 2023 e 2024.