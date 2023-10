João Neves estreia-se nos convocados de Roberto Martínez

Médio do Benfica é a principal novidade dos 26 eleitos do seleccionador nacional, que inclui os recuperados Bernardo Silva e Raphaël Guerreiro.

João Neves, médio do Benfica, integra pela primeira vez uma convocatória do seleccionador nacional Roberto Martínez, estreando-se assim pela selecção principal que prepara o duplo compromisso frente a Eslováquia e Luxemburgo, em que Portugal poderá garantir a qualificação para o Euro2024.

Aos 19 anos, o internacional sub-21 estreia-se entre os eleitos do seleccionador Roberto Martínez, que mantém os convocados relativamente às vitórias com Eslováquia (1-0), fora, e Luxemburgo (9-0), em casa, promovendo o regresso do lateral esquerdo Raphaël Guerreiro, do Bayern Munique. Bernardo Silva, recuperado de problemas físicos, está também entre os 26 convocados.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de Outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do Europeu. Três dias depois, dia 16, a selecção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido. Em Novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e recepção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo à fase final do Euro2024, na Alemanha.

Lista de convocados: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (FC Barcelona), Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Bayern Munique), Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (Al Nassr), Vitinha (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), João Félix (FC Barcelona), Rafael Leão (AC Milan), Diogo Jota (Liverpool), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton).