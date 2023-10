O furacão Koinu atingiu o sul de Taiwan com ventos de 340 km/hora

Koinu, que significa "cachorro" em japonês, atingiu a península de Hengchun, em Taiwan, como furacão de categoria quatro - com ventos até 252 km/h - mas enfraqueceu ao atravessar o estreito de Taiwan e ao dirigir-se para a província chinesa de Guangdong, de acordo com o Tropical Storm Risk.

As chuvas mais intensas caíram nas zonas montanhosas e pouco povoadas do condado de Pingtung, no sul, e nos condados de Taitung e Hualien, na costa leste, mas o furacão também afectou a cidade portuária de Kaohsiung, no Sul.

A maioria das cidades e condados declarou um dia de suspensão do trabalho e das aulas, embora a capital da ilha, Taipé, onde se situam os mercados financeiros, não tenha sido afectada e tenha funcionado normalmente.

O furacão entrou no Estreito de Taiwan no final da manhã de quinta-feira e prevê-se que a chuva forte se prolongue até esta sexta-feira, principalmente no Sul e Leste da ilha. Os bombeiros de Taiwan registaram a morte de uma pessoa e quase 400 feridos.