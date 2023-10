Greve de professores ameaça fechar escolas esta sexta-feira

Uma greve nacional de professores ameaça fechar muitas escolas esta sexta-feira. A paralisação foi convocada por uma plataforma de nove organizações sindicais, entre as quais a Federação Nacional de Professores (Fenprof) e a Federação Nacional de Educação (FNE).

Em comunicado, a Fenprof diz que este será o primeiro grande protesto do novo ano lectivo, em resposta “à desconsideração, ao desrespeito e ao desprezo reiterados a que têm sido votados” os docentes pelo Governo e pelo grupo parlamentar socialista.

“Na véspera do Dia Internacional do Professor, o grupo parlamentar do PS chumbou todas as iniciativas parlamentares destinadas a valorizar a profissão docente, fosse em relação à recuperação de tempo de serviço, ao combate à precariedade ou a qualquer outro assunto”, lamenta esta estrutura sindical.

“Poucos dias depois desta greve será apresentada na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Se nela não estiverem contempladas verbas para responder aos problemas que os professores querem ver resolvidos, então, de grito de alerta, a greve de 6 de Outubro passará, apenas, a ser a primeira do presente ano lectivo”, avisa, por seu turno, a FNE. E acrescenta: “A escolha é do Governo e do Ministério da Educação!”.

Nos últimos dias, houve notícias de escolas que estavam a alertar os encarregados de educação para a possibilidade de os estabelecimentos de ensino fecharem portas nesta sexta-feira.

Para 9 de Outubro, segunda-feira, está também marcada uma greve de trabalhadores não docentes, convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação.

Esta semana, 3 de Outubro, os nove sindicatos entregaram uma moção na residência oficial do primeiro-ministro, intitulada "Professores e Educadores exigem soluções e não toleram continuar a ver desvalorizada a profissão e agravadas as condições de trabalho", na sequência da entrevista do primeiro-ministro à CNN, na qual António Costa disse que a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores é "insustentável".

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, disse então que António Costa tem duas hipóteses: o diálogo para que fossem encontradas "soluções progressivas que não pusessem em causa as finanças públicas" ou o confronto. "O primeiro-ministro optou" pela última.