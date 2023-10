A legitimidade dos activistas

O combate às alterações climáticas está longe de ser uma exclusividade das forças de esquerda, como reclamam Raquel Varela e Carmo Afonso. (…) Sem dúvida, uma boa parte da responsabilidade pertence aos políticos e aos governos, mas não nos esqueçamos que igualmente é uma responsabilidade de cada um de nós, como cidadãos. Se cada um de nós contribuir, o pouco de cada um, somado, dá muito. Comecemos pela separação do lixo. Sabe-se que em Portugal não chega a 25% de separação. (...) Os jovens activistas que vão cortar as vias de circulação, será que se lembram que grande parte desse tráfego se deve a gente que vive longe dos locais de trabalho e que gasta muito tempo no trajecto para o trabalho? Serão esses os capitalistas inconscientes que não têm alternativa de transportes públicos? (…)

António Barbosa, Porto

Aeroporto de Beja

Há dois tempos na obra pública: tempo para construir ou comprar, tempo para melhorar o funcionamento do que se construiu ou comprou. Tenho a ideia, nem por todos partilhada, que, em certos domínios, o primeiro tempo está quase esgotado e não podemos continuar a construir indefinidamente barragens, auto-estradas, vias férreas, escolas ou aeroportos ao ritmo a que o fizemos no século XX. Parece ser tempo de analisar, ordenar e promover uma melhor utilização para muito do que construímos. Saúdo o relatório da comissão técnica independente que alinha claramente com esta última corrente de pensamento e que recomenda tirar o máximo partido das estruturas existentes antes de encetarmos obra nova – por exemplo, atribuir funções ao aeroporto de Beja, como é proposto, tem três vantagens: tira partido de uma infra-estrutura subaproveitada, contribui para valorizar uma belíssima cidade do nosso interior, despovoado e desmotivado, e impõe melhorias na rede ferroviária.

Eduardo Zúquete, Lisboa

Habilitações para a docência

No sentido de esbater a falta de docentes, foram aligeiradas as formações com redução de ECTS dos respectivos cursos. Esta medida pode suprir algumas necessidades no imediato. Contudo, o enorme problema não se centra nas características da formação. Relaciona-se muito mais com a falta de interesse de possíveis candidatos na profissão, dadas as parcas condições que estes vislumbram para a sua vida profissional. Entre estas, nem coloco prioritariamente a remuneração ou estabilidade de colocação. O mais confrangedor é a crescente dificuldade no exercício da profissão, que se depara com um número crescente de casos de alunos, turmas e zonas problemáticas em que todo o esforço pedagógico corre o risco de se desmoronar. (…) A escola, só por si, não consegue enfrentar esse monstro social.

José M. Carvalho, Chaves

“Ligue, ligue”

Foi tema de preocupação mediática recente o jogo da “raspadinha”. Em causa, a viciação de jogadores de classes desfavorecidas que aplicam os seus já parcos recursos numa causa condenatória de empobrecimento. Louvável alerta, digo eu sem rodeios, apoiado na constatação directa do fenómeno.

Aproveitando o ensejo, gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre os “sorteios” televisivos “Ligue, ligue”. Ali se coage verdadeiramente o telespectador a fazer uma chamada para um número proferido um sem-número de vezes, acompanhado pelo seu saltear em rodapé ondulante. É mais do que o preço da “raspadinha”, “raspadinha” essa cujo lucro vai para uma instituição assistencial sem fins lucrativos – a SCML. No caso do “Ligue, ligue”, o proveito (grosso da fatia) cai nos bolsos das TV e não só, sem qualquer escopo solidário.

Gostaria de trazer este tema a benefício de reflexão aprofundada, em que se chamasse à colação questões como: a) não serão verdadeiros jogos de fortuna e azar e a ser tratados como tal, ou já serão? b) é legítima a verdadeira “coacção” exercida sobre o telespectador com o martelar constante “Ligue, ligue”, acompanhada do ondulante rodapé com o número telefónico?

José Martins de Sá, Portela

PÚBLICO errou

O texto “A missão impossível do piloto que aterrou na AR durante o cerco de 75”, publicado na edição de segunda-feira, contém dois erros graves: ao contrário do que se pode ler na edição em papel (o texto online foi entretanto corrigido), a missão do piloto era levar comida aos deputados e não aos manifestantes. O segundo erro é que o piloto Luís Araújo estava no Montijo e não em Cortegaça. Por tudo isto, pedimos desculpa aos leitores e, naturalmente, a Luís Araújo e a Isabel Nery, autora do livro Cerco ao Parlamento. Quando a Assembleia Constituinte e a democracia foram tomadas de assalto.