Alcina, como todos nós

Alcina foi há poucos dias capa deste jornal. Pelas piores razões. Vive desde os 6 anos numa casa da Rua de Arroios, em Lisboa. Foi ali que cresceu com uma tia, que era a titular do contrato de arrendamento e que entretanto faleceu. Foi naquela casa que constituiu família com Carlos, actualmente reformado e com doença oncológica, e acolheu o seu pai doente e em cadeira de rodas, de 89 anos, de quem é cuidadora. Aquilo, é tudo o que lhes resta quando já nem a saúde lhes vale: um tecto.

Foto

Com o falecimento da tia, o pesadelo chegou: a intransmissibilidade de contratos para quem habita o mesmo tecto uma vida inteira abateu-se sobre eles.

Alcina comunicou ao senhorio o falecimento da sua tia e propôs de imediato celebrar novo contrato pelo valor de 400€ [paga 30€], o senhorio recusou. Propôs 500€, o senhorio recusou. Propôs 600€, o senhorio recusou. Propôs 700€, o senhorio recusou. Aquela família propôs ir ao seu limite dos limites e aceitar um aumento brutal que correspondia a cerca de 70% dos seus rendimentos mensais e nem isso lhes valeu. Importa equacionar: como seria a vida destas pessoas o resto do mês a suportar água, luz, telecomunicações, gás, alimentação e saúde? Mas como sabemos, o tecto é fundamental… O senhorio não se deu satisfeito e interpôs uma acção de despejo a que o tribunal deu provimento.

O despejo virou o pesadelo de cada instante. Talvez um pesadelo maior que a própria covid-19. O despejo só foi suspenso porque as medidas de protecção no período da pandemia protegeram todas as Alcinas desta vida. Mas o Governo fez caducar a proibição de despejos sem alternativa de habitação digna e, na terça-feira, Alcina recebeu a visita do agente de execução e da PSP para os colocar na rua. Literalmente na rua. Um idoso doente, um doente oncológico e a cuidadora de ambos.

A resistência popular não permitiu. As várias dezenas de amigos de vários movimentos e os vizinhos que ali se juntaram fizeram com que o despejo não fosse executado. Mas o problema não está resolvido. Há hora em que o leitor está a ler estas palavras já o agente de execução, protegido pela opção política de António Costa em voltar a permitir os despejos, pode ter regressado e os três estarem a deambular pelas ruas à procura dos espaços que já escasseiam e servem de abrigo a quem mais nada tem.

Milhares são as famílias que estão na mesma situação que a de Alcina. Outras tantas são as que estão na iminência de na mesma situação ficarem. Enquanto resistimos à porta de Alcina, mais uma pessoa, que se apercebeu do que ali se passava, desceu de um outro prédio e veio pedir-nos ajuda: está na mesma situação. É que muitos são os que trabalhando todos os dias horas sem fim não conseguem encontrar uma casa para viver a um preço que se possa pagar.

Continuaremos a sair à rua antes que nos batam à porta para nos expulsar – esta é uma luta que vai continuar

É por isto que a cínica afinidade de António Costa na entrevista que concedeu a um canal de televisão não cola, nem corresponde aos seus actos. Esta é a continuidade da "lei dos despejos" criada pelo PSD e CDS, bem como da política de direita e reaccionária que serve os interesses da banca, dos fundos e da especulação imobiliária. E é por isto que fomos mais de 50 mil nas ruas de Lisboa no sábado e outros milhares espalhados pelas outras 23 cidades que saíram à rua por todo o país. É por isto que continuaremos a sair à rua antes que nos batam à porta para nos expulsar – esta é uma luta que vai continuar.

Tudo isto é evitável, como evitável foi na covid: o que vivemos na Habitação é uma emergência nacional! Exige-se que se proíbam os despejos e se prolonguem os contratos. Exige-se que se baixem as rendas e que nenhuma família pague mais do que 35% dos seus rendimentos líquidos com os custos de uma casa para viver. Apenas queremos uma casa que se possa pagar. Estamos fartos de escolher, pagar a renda ou comer!