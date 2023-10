Mulher grávida baleada perde bebé em ataque a tiro nos Estados Unidos

Um ataque a tiro causou a morte de um bebé no oeste de Massachusetts, Estados Unidos, depois de a mãe grávida ter sido uma das pessoas atingidas durante uma altercação, disseram as autoridades.

A mulher estava sentada num autocarro em Holyoke, na quarta-feira, quando foi atingida, tendo sido transportada para um hospital em estado crítico, informou o gabinete do Procurador do distrito de Hampden. "O bebé, que nasceu e necessitava de cuidados médicos que lhe salvassem a vida, morreu tragicamente", acrescentou.

A polícia respondeu ao ataque às 12h38 (17h38 em Lisboa) e disse que três suspeitos do sexo masculino se terão alegadamente envolvido numa altercação antes de serem disparados tiros.

Todos os suspeitos foram identificados, levados para hospitais e estão sob custódia, ainda de acordo com o gabinete do procurador. Para já não é conhecido o seu estado de saúde nem a identidade das pessoas envolvidas no incidente.

O presidente da Câmara de Holyoke, Joshua A. Garcia, já enviou as condolências à família da mulher numa declaração na rede social Facebook, acrescentando sentir-se "igualmente indignado e frustrado" com os "actos de violência sem sentido e actividades ilegais" nas ruas da cidade.

"Muito francamente, perdi a paciência. Tenciono trabalhar com todos os recursos à minha disposição para afastar este absurdo da nossa cidade", disse Garcia.

Holyoke, que fica a cerca de 145 quilómetros a oeste de Boston, tem uma população de quase 38 mil habitantes.