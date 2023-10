Uma calota polar e o aquecimento global numa só foto

Oito mil imagens distribuídas por oito categorias (Comportamento Animal, Armadilha Fotográfica, Paisagem, Mundo Pequeno, O Céu Noturno, Subaquático, Vida Selvagem Urbana e Retrato Selvagem), que celebram o mundo natural. Este é o mote do concurso de fotografia Nature TTL, que este ano entregou o prémio principal a Thomas Vijayan, do Canadá, que fotografou a calota polar Austfonna, a terceira maior do mundo, em Nordaustlandet, uma ilha no arquipélago norueguês de Svalbard, e que está a derreter de uma forma alarmante devido ao aquecimento global. "Embora eu já cá tivesse estado antes, foi desanimador ver o que o gelo marinho derreteu só em Junho", referiu o autor da foto vencedora.

“Esta é a natureza no seu estado de decadência mais urgente”, comenta Audrey Granger, curador do projecto Natureza TTL. Vijayan leva o grande prémio de cerca de 1400 euros e o título de Fotógrafo Nature TTL de 2023.

A inglesa Lucy Monckton foi a grande jovem vencedora com uma imagem de um enxame de abelhas.