Último match-point para Pedro Sousa

Lisboeta de 35 anos despediu-se do ténis no clube que o viu nascer para a modalidade.

Foi perante a família, amigos e dezenas de adeptos que Pedro Sousa disputou o seu último encontro enquanto tenista profissional. Aos 35 anos, o tenista lisboeta colocou um final definitivo a uma carreira que já tinha, em teoria, terminado em Maio, mas que quis prolongar até ao Del Monte Lisboa Belém Open, para se despedir no clube que o viu nascer para o ténis, o Club Internacional de Foot-Ball (CIF).

“Alívio, alívio finalmente”, disse a brincar na derradeira conferência de imprensa Pedro Sousa, que até começou bem a sua última semana como tenista profissional ultrapassando a ronda inaugural deste torneio ATP Challenger 75, mas na reedição do duelo da segunda ronda do Millennium Estoril Open de 2018, em que João Sousa salvou dois match points a caminho do primeiro triunfo de um tenista da casa no torneio, o vimaranense de 34 anos esteve mais sólido diante do amigo que não competia oficialmente há quatro meses, e venceu, por 6-2, 6-3.

"Foi bonito ter sido aqui no CIF como eu queria, num feriado, casa cheia e contra o João, pena não ter jogado um grande encontro, mas ele esteve muito bem nessa parte”, disse Pedro Sousa (497.º). Durante a carreira de 16 anos no circuito profissional, o lisboeta de 35 anos conquistou oito títulos no Challenger Tour e nove no ITF World Tennis Tour e foi um dos sete tenistas portugueses a integrar o top 100 do ranking ATP, quando subiu ao 99.º posto, em Fevereiro de 2019. “Ter ido aos Jogos Olímpicos foi o que mais marcou. Não ter vencido aqui um torneio, no CIF e não ter jogado no Grupo Mundial da Taça Davis com o João e o Gastão são as duas espinhas que ficaram encravadas”, confessou Sousa.

Considerado um dos maiores talentos do ténis português despede-se do circuito profissional com a melhor das sensações: a de que fez o melhor que podia. “Tenho a sensação que é um desporto difícil, sei das lutas e dos problemas com que tive de lidar durante a carreira inteira e das quais poucas pessoas têm noção e só olham para a parte boa e mais fácil. Sei que cometi erros, mas estou contente com o que fiz”, resumiu Pedro Sousa.

Nos quartos-de-final do Lisboa Belém Open, vai haver um confronto entre campeões do Millennium Estoril Open, com João Sousa a defrontar Albert Ramos-Vinolas, ex-top 20 e vencedor do ATP 250 português em 2021. O tenista espanhol de 35 anos e actual 95.º. no ranking mundial sentiu enormes dificuldades para ultrapassar Gastão Elias (354.º) num encontro decidido nos detalhes e que terminou com os parciais de 7-6 (9/7), 6-4.

“Foi um encontro equilibrado do princípio ao fim, com excepção do início do segundo set em que me fui abaixo animicamente, e positivo frente a um grande especialista da terra batida, mas se tivesse concretizado um dos dois set-points de que dispus, poderia ter sido diferente. Curiosamente ganhei mais um ponto do que ele e isso demonstra o quão equilibrado foi.”, resumiu Elias.