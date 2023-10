Sporting ainda se reiventou mas não evitou derrota com Atalanta

Primeira parte desastrada condenou os “leões”, que perderam (1-2) em casa e deixaram os italianos isolados no comando do grupo.

O Sporting perdeu esta quinta-feira, por 1-2, na recepção à Atalanta, em partida da segunda ronda do Grupo D da Liga Europa, num duelo de duas caras, com uma primeira parte confrangedora, totalmente dominada pelos italianos. Rúben Amorim teve de reinventar a equipa para poder ombrear e até superiorizar-se ao adversário, mas faltou uma ponta de sorte para bater Musso e conseguir evitar o pior.

Na verdade, a Atalanta limitou-se a instalar o vírus que bloqueia e tolhe os movimentos dos adversários, com o Sporting, apesar de avisado para o jogo de autor de Gasperini, a deixar uma imagem de impotência total perante as marcações implacáveis e a velocidade de recuperação da bola dos “orobici” na primeira fase de construção dos “leões”.

Alvalade teve de habituar-se à ideia de ver a equipa da casa no papel de mero figurante, fortemente condicionada e até conformada na forma como viu frustradas todas as tentativas de libertar-se para procurar ar menos rarefeito.

O remate de Nuno Santos, aos três minutos, foi o único esgar de inconformismo da primeira parte, contra 12 dos italianos. Eloquente a estatística, embora a maior posse de bola da Atalanta só nos últimos 15 minutos da primeira metade tenha provocado verdadeira mossa.

Isto porque Lookman, no primeiro momento de perigo da tarde, optou por servir um companheiro em vez de rematar, num lance que poderia ter tido um efeito dominó, precipitando o que acabou por tornar-se inevitável depois do golo de Scalvini (33'), na área, onde a equipa de Bérgamo acabaria por marcar de novo ao cair do pano dos primeiros 45 minutos, por Ruggeri (43').

Com Coates no banco, mas sem condições para ser titular, Rúben Amorim procurou surpreender com Fresneda à direita, onde surgiram Morita e Paulinho para travar a dinâmica imprimida por Ruggeri e Lookman. Mas o problema do Sporting era bem maior e, depois de sitiado, o “leão” resistiu apenas até à investida do “joker” Scalvini, um central com carta branca para desequilibrar nos momentos certos.

Com dois golos de desvantagem, Rúben Amorim caminhou para o balneário ciente de que a equipa precisava de um abanão, a começar pela liderança que o treinador confiou a Coates. De uma assentada, o Sporting trocava Paulinho, Nuno Santos e Hjulmand, acrescentando o tal comando do uruguaio e ainda a irreverência de Catamo e a imprevisibilidade de Edwards. Formatado, o “leão” estava em condições de vencer os obstáculos encontrados na primeira parte. Edwards dava o mote e Gonçalo Inácio emergia para ameaçar a baliza de Musso.

A Atalanta percebia que era altura de mudar o registo e impor a maior dimensão física dos italianos na tentativa de evitar um golo que pudesse galvanizar a equipa da casa.

Gasperini reforçava a ideia com as primeiras substituições, jogando com o relógio e com a urgência do adversário, que depois de descobrir o antídoto precisava de injectar o próprio veneno para poder entrar na discussão do resultado.

E a verdade é que, num remate de Diomande para as nuvens, estava a chave que o VAR entregou a Gyökeres na forma de penálti a punir mão de Scalvini. O tiro do central da Costa do Marfim havia sido desviado pelo punho do jovem central italiano e o Sporting não desperdiçou, pelo pé do sueco.

Musso nada podia fazer, mas o argentino disse presente nos minutos seguintes, evitando o segundo golo dos “leões”: primeiro em defesa a remate de Edwards e logo de seguida a tapar a baliza a Catamo, que acertou no poste.

O Sporting estava, afinal, vivo e só precisava acreditar que ainda poderia evitar a derrota, o que acabou por já não ser possível.