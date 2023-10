Sexta na TV: Loki, Patti Smith e um velho amigo

CINEMA

Pearl Harbor

Hollywood, 21h30

Adaptação ficcionada do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, a 7 de Dezembro de 1941, o momento decisivo para a entrada dos EUA na II Guerra Mundial. Realizado por Michael Bay, escrito por Randall Wallace e interpretado por actores como Ben Affleck, Kate Beckinsale ou Josh Hartnett, o filme esteve nomeado para quatro Óscares e ganhou um, pela montagem sonora.

Pearl Harbor abre a programação temática América em Guerra, que reserva para as próximas sextas-feiras, a esta hora, Tigerland (dia 13), Nascido para Matar (20) e Green Zone: Combate pela Verdade (27).

Oldboy - Velho Amigo

RTP2, 22h52

Dae-soo é raptado e aprisionado num quarto de hotel. Quinze anos depois, é libertado. Recebe dinheiro, um telemóvel e um fato novo. Desorientado, tenta descobrir por que foi preso. Mas o raptor ainda tem planos para ele. Realizado por Park Chan-wook, este thriller obsessivo tornou-se o primeiro grande fenómeno internacional do cinema sul-coreano. Esteve no centro das atenções em Cannes, em 2004, de onde trouxe o Grande Prémio do Júri – uma das muitas distinções colhidas em festivais.

Sacanas sem Lei

AMC, 00h12

Um tenente lidera soldados norte-americanos escolhidos para aterrorizar os nazis. Uma actriz alemã famosa colabora com a Resistência Francesa. E uma rapariga judia sobrevive ao massacre da família. Os três cruzam-se na estreia de um filme de nazi, com um objectivo comum: a destruição do III Reich. Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Bruhl, Christoph Waltz (Óscar de melhor actor secundário), Mike Meyers, Michael Fassbender e Mélanie Laurent actuam no filme de Quentin Tarantino.

SÉRIE

Loki

Disney+, streaming

Chega hoje a aguardada segunda ronda das aventuras de Loki, irmão de Thor e anti-herói/vilão da Marvel a mover-se entre linhas temporais manipuladas, onde questões como o curso do tempo, a identidade, o livro arbítrio e o multiverso se vão atravessando no caminho. O papel titular pertence a Tom Hiddleston.

DOCUMENTÁRIO

Patti Smith, Poeta do Rock

TVCine Edition, 22h

O ciclo de documentários Grandes Artistas – em exibição às sextas, até 24 de Novembro – prossegue com este filme que Anne Cutaïa e Sophie Peyrard realizaram sobre Patti Smith, compositora, poetisa, fotógrafa e inconformista norte-americana que fugiu a uma New Jersey rural que a sufocava com mandamentos religiosos e se reinventou na cidade de Nova Iorque, onde se transformaria numa das mais influentes mulheres da história do rock e um dos mais poderosos ícones do punk.

Grande parte desse estatuto começou logo a desenhar-se com o seminal Horses, o disco de estreia de 1975, que continha temas como Gloria ou Free money. Pertencem-lhe também hinos como People have the power ou Because the night.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h38

Estreia da quinta temporada. Raquel Tavares, Jorge Fernando, Vânia Duarte, Ângelo Freire e Flávio Cardoso são os convidados da inauguração. É um episódio especial, já que foi gravado ao vivo, com vista para o Tejo, a bordo do festival Santa Casa Alfama, que se realizou no fim-de-semana passado.

Nos próximos capítulos (emitidos à sexta), o programa voltará então à porta verde do número 193 da Rua de São Bento, em Lisboa, a casa de Amália, onde ela própria promovia as suas tertúlias. O papel de anfitrião destes encontros em torno do fado está, como sempre, entregue a José Gonçalez.

INFANTIL

DC Liga dos Super Pets (VO)

TVCine Top, 21h30

Krypto, também conhecido como Bark Kent, é o cão do Super-Homem. Tal como o amigo humano, também tem superpoderes, apesar de os ter perdido recentemente – o que não dá jeito nenhum quando é preciso salvar a Liga da Justiça, que foi capturada por Lex Luthor e Lulu, uma porquinha da Índia.

Eis a premissa desta comédia de animação da DC, com realização a cargo de Jared Stern. Hoje, passa a versão original, com Dwayne Johnson a dar voz ao protagonista; amanhã, às 10h, é a vez da dobragem portuguesa, com Quimbé à frente do elenco vocal.