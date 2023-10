Ciclo Vozes do Fado está de volta a Oeiras, com concertos até Novembro

O Ciclo Vozes do Fado de Oeiras abriu com Tânia Oleiro e ainda tem no cartaz Miguel Xavier, Carlos Leitão, Teresinha Landeiro, Lenita Gentil e Sérgio Onze. Até Novembro.

São seis concertos de fado, num ciclo já com quase duas décadas de existência. Chama-se Vozes do Fado e este ano tem em cartaz Tânia Oleiro (que no dia 23 de Setembro abriu o ciclo, aí antecipando o lançamento do seu próximo disco, um EP) Miguel Xavier, Carlos Leitão, Teresinha Landeiro, Lenita Gentil e Sérgio Onze. Os primeiros concertos decorrem no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras e, depois de Tânia Oleiro, subirão ao palco Miguel Xavier, já esta sexta-feira, seguindo-se Carlos Leitão, no dia 14. Sempre às 21h30. Os restantes, à mesma hora, decorrem no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, e contam com Teresinha Landeiro (dia 21), Lenita Gentil (dia 28) e Sérgio Onze, um jovem que, exterior aos meios do fado, decidiu fazê-lo seu (3 de Novembro).

Nascido em Guimarães, em 1995, o jovem fadista Miguel Xavier lançou o seu álbum de estreia (Miguel Xavier) em 2018, por entre elogios de Ricardo Pais e de Camané. Tendo despertado para o fado devido ao contacto com a sua avó, também vimaranense, a primeira vez que cantou acompanhado a guitarra e viola foi numa casa de fado vadio, em Vila do Conde. “Um fado que a minha avó cantava e de que eu gostava muito: a Lenda das algas, da Celeste Rodrigues”, contou ele ao PÚBLICO em 2018. Mantendo a actividade fadista, lançou deste então mais um fado, Na esquina de ver o mar (2020). Em Oeiras, Miguel (guitarra e voz) terá consigo Miguel Teixeira (viola) e Filipe Teixeira (contrabaixo).

Já Carlos Leitão tem um disco bem recente, Simples, lançado em 2022 e criado durante os confinamentos a que obrigou a pandemia da covid-19. Nascido em 1979, em Lisboa, já gravara três álbuns desde que abraçou o fado (foi jornalista), álbuns que compõem uma trilogia de interiores: Quarto (2013), Sala de Estar (2017) e Casa Vazia (2019). No ciclo Vozes do Fado, Carlos Leitão (voz) estará acompanhado por Henrique Leitão e Guilherme Banza (guitarras portuguesas), Luís Pontes (viola) e Carlos Menezes (baixo).

Teresinha Landeiro, nascida em Azeitão, em 1996, e desde há anos ligada ao fado (pelo qual se apaixonou), já tem dois álbuns em nome próprio, Namoro (2018) e Agora (2021). Em Oeiras, estará com ela o mesmo trio de músicos que a acompanhou nesses dois discos: Pedro de Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola) e Francisco Gaspar (baixo).

Lenita Gentil dispensa apresentações: nascida na Marinha Grande, em 1948, é um nome firmado nas lides do fado desde há muito, celebrou 50 anos de carreira em 2020 e no ano anterior (2019) lançou um álbum, intitulado Lenita, que veio juntar-se aos mais de 80 discos que já gravara, entre singles, EP e LP, dos quais os mais recentes, até essa data, eram Fado (1991), Outro Lado do Fado (2005) e Momentos (2012). Em Oeiras, estarão com ela Rafael Pacheco (guitarra portuguesa), João Domingos (viola) e Nani (baixo).

Por fim, Sérgio Onze, nome artístico de Sérgio da Silva, é um jovem que, não vindo dos meios do fado, canta há alguns anos em casas como A Parreirinha de Alfama ou a Tasca da Bela, preparando-se para lançar em breve um primeiro disco. Em Oeiras, acompanham-no os músicos Bernardo Romão (guitarra), Bernardo Saldanha (viola) e Daniel Pinto (baixo).