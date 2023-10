PS chumba audições de ministros sobre justiça, vistos CPLP e de residência

O PS chumbou nesta quarta-feira mais três pedidos da oposição para audições de governantes no Parlamento, no caso, as ministras da Justiça e dos Assuntos Parlamentares.

O PCP pretendia ouvir a ministra Ana Catarina Mendes (que tem a pasta das Migrações) e o conselho directivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) sobre os atrasos nos processos de autorização de residência. Só o PS votou contra, alegando que a nova agência assumiu funções há poucos dias e ainda não está totalmente com a pasta das autorizações, que ainda está em transição do Ministério da Administração Interna (que, com a extinção do SEF, perde competência sobre os processos administrativos dos imigrantes), mas que este também já não está a 100% com essa tutela.

O PCP quis saber se os socialistas estariam disponíveis para ouvir alguém, mas a deputada Susana Amador (PS) retorquiu que propor nomes é tarefa dos comunistas.

A posição do PS, que chumbou sozinho o pedido do PCP, foi até criticada pela deputada socialista Alexandra Leitão, que, sentada ao lado da comunista Alma Rivera, abanava a cabeça em discordância pela falta de tutela directa sobre o assunto.

O PSD queria ouvir a ministra da Justiça para prestar esclarecimentos sobre a “paralisação do funcionamento dos tribunais em consequência das sucessivas greves dos funcionários judiciais e o novo estatuto desses profissionais”.

A deputada Mónica Quintela usou como exemplo o julgamento de Manuel Pinho e Ricardo Salgado, cujo início estava marcado para esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, e que foi adiado, mas também casos envolvendo tutelas parentais ou divórcios, para lembrar que estas sucessivas greves, motivadas pelo diferendo com o Governo, deixam a vida de muitos cidadãos em suspenso.

A deputada social-democrata defendeu ainda ser necessário perceber, mesmo que os sindicatos cheguem a acordo com o Governo, como vão ser recuperadas as pendências judiciais que se têm acumulado desde Janeiro.

O PS alegou que já foi apresentada uma proposta aos funcionários judiciais na passada segunda-feira e que as negociações continuam. E chumbou o requerimento do PSD, que teve votos a favor da restante oposição.

Pelo caminho, pelo menos na Comissão de Assuntos Constitucionais, ficou outro pedido de audição à ministra Ana Catarina Mendes, desta feita do Chega, para prestar esclarecimentos sobre “o procedimento de infracção intentado pela Comissão Europeia contra Portugal com fundamento nas disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), designadamente, as que criaram os novos vistos de procura de trabalho e de residência para cidadãos da CPLP”. O PS e o PSD votaram contra, o PCP absteve-se. A IL e o Bloco não estavam na sala.

A social-democrata Emília Cerqueira, realçando que o PSD se absteve na votação final da lei que facilita os vistos para a CPLP, afirmou que o partido votava contra o pedido do Chega por não se rever nas posturas anti-imigração e anti-integração do partido de André Ventura. A socialista Joana Sá Pereira insistiu nos argumentos já dados pelo Governo de que “não há incompatibilidade entre o regime de vistos da CPLP e os comunitários” e defendeu que a Comissão de Assuntos Europeus é que é o “fórum adequado para debater os procedimentos por infracção abertos por entidades europeias”. Entretanto, ainda nesta quarta-feira, a comissão aprovou a audição, também a pedido do Chega, do secretário de Estado dos Assuntos Europeus sobre o assunto.