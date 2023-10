Destituição de McCarthy lança dúvidas sobre apoio dos EUA à Ucrânia

Entre os potenciais candidatos à presidência da Câmara dos Representantes há críticos da ajuda financeira a Kiev. Apoio à Ucrânia ficou de fora do acordo para evitar a paralisação do Governo.

A destituição histórica do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, na terça-feira, impulsionada pela ala radical do Partido Republicano, deixou, sobretudo, em evidência, o actual estado de enorme polarização dentro do partido. Mas uma das consequências da guerra interna republicana e do período de impasse legislativo no Congresso é o adensar das dúvidas sobre o grau de apoio militar e financeiro do país à Ucrânia daqui para a frente.

Não só a destituição teve origem na indignação da facção radical do GOP com o acordo alcançado por McCarthy com o apoio dos democratas para impedir temporariamente a paralisação do governo federal, durante o fim-de-semana, que deixou de fora o financiamento à Ucrânia, como há críticos da ajuda ao Kiev entre os potenciais candidatos ao cargo de speaker.

Ainda que o presidente da Câmara dos Representantes não tenha competências para bloquear propostas de apoio à Ucrânia, pode atrasar ou colocar obstáculos no processo legislativo de chegada desse tipo de medidas ao plenário.

Para além disso, tendo em conta que o Partido Republicano tem maioria na câmara baixa do Congresso, a eleição de um speaker abertamente resistente a novos pacotes de assistência a Kiev daria um sinal de que a bancada republicana dá agora mais importância a esse posicionamento.

Segundo a tabela elaborada pelo grupo de republicanos Republicans for Ukraine, defensor e promotor do apoio dos EUA à Ucrânia, que organiza os congressistas do partido consoante o seu maior ou menos compromisso nessa matéria – tendo em conta os seus votos nos vários pacotes financeiros de assistência a Kiev – há pelo menos três possíveis concorrentes à sucessão de McCarthy que obtêm a pior classificação possível.

Falamos de Kevin Hern (Oklahoma), Jim Jordan (Ohio) e Byron Donalds (Florida), que recebem a classificação “F”, que, de acordo com o chamado “Report Card”, corresponde a um desempenho “muito fraco” nas iniciativas de apoio à Ucrânia.

A estes três potenciais candidatos acresce Matt Gaetz, o congressista que apresentou a moção para a destituição de McCarthy, que também é classificado com um “F”, mas que já revelou que não quer ser speaker da Câmara dos Representantes.

Entre aqueles que são apontados pelos media dos EUA como favoritos ao cargo de McCarthy, destacam-se ainda Tom Emmer (Minnesota) e Steve Scalise (Luisiana), classificados, respectivamente com as letras “A” (excelente) e “B” (okay), na tabela dos Republicans for Ukraine, pelo que ainda está tudo em aberto no que toca à posição do partido sobre a Ucrânia.

Enquanto não arranca o processo de escolha do novo speaker, a Casa Branca alerta que se o apoio norte-americano ao país invadido pela Federação Russa não for aprovado rapidamente, os actuais fundos disponíveis apenas durarão “um par de meses”.

John Kirby, porta-voz para a Segurança Nacional, diz que um hiato significativo no financiamento dos EUA, sublinhou, “pode fazer [Vladimir] Putin acreditar que nos pode atrasar”.

Na mesma linha, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, defendeu a continuação do apoio como uma questão de “interesse nacional”, ainda que tenha admitido que o cepticismo sobre esta matéria está a crescer no país. “Os americanos estão um pouco frustrados, porque parece que estamos a suportar uma grande parte do fardo”, afirmou o chefe da Diplomacia dos EUA.

Os EUA são, de longe, o país que mais tem contribuído com apoio militar, financeiro e humanitário para a Ucrânia. Segundo a Reuters, Washington já transferiu quase 113 mil milhões de dólares (perto de 108 mil milhões de euros) para Kiev desde 24 de Fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o território ucraniano.