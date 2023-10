Tetra Pak e Refood lançam campanha “Reciclar Alimenta”

Outubro inicia-se com um grande desafio para Portugal. A Tetra Pak e a Refood incentivam todos a reciclar mais embalagens de cartão para alimentos líquidos (ECAL), superando as 700 toneladas colocadas no ecoponto amarelo no mesmo mês de 2022. Ao fazê-lo cada pessoa estará não só a contribuir para preservar o planeta, como a ajudar quem mais precisa. É que, por cada 100 toneladas de embalagens de leite, sumo, vinho, tomate ou natas recicladas no ecoponto amarelo, a Tetra Pak vai doar 15 mil refeições à Refood.

“Além disso, iremos complementar as refeições com diversos produtos essenciais para o cabaz alimentar das famílias”, revela Ingrid Falcão, gestora de Sustentabilidade da Tetra Pak Ibéria. Entre os bens doados no âmbito da campanha “Reciclar Alimenta” estarão leite, sumos e outros alimentos embalados que são essenciais para complementar as refeições que a Refood distribui em 62 núcleos em todo o país.

Assim, através de um gesto simples - reciclar uma embalagem de cartão para bebidas (ECAL) - estarão a ser endereçadas três questões prementes: combater o desperdício alimentar, ajudar quem mais precisa e incentivar a reciclagem destas embalagens no ecoponto amarelo.

Ingrid Falcão reforça ainda: “Combater o desperdício alimentar é um dos principais focos da Tetra Pak e por isso não podia estar mais orgulhosa pelo facto de a Refood ter aceitado a nossa proposta e se ter juntado a esta iniciativa. É muito importante fomentar hábitos sustentáveis junto dos portugueses e passar a mensagem da importância deste gesto tão simples que é reciclar as embalagens da Tetra Pak no ecoponto amarelo. O nosso objectivo é ajudar a ultrapassar os números de reciclagem alcançados o ano passado, ao mesmo tempo que queremos chegar a um total de 120 mil refeições doadas através da Refood. Estamos convictos de que a população portuguesa se irá juntar a esta iniciativa, com um impacto positivo tanto para o ambiente como para as famílias mais carenciadas.”

Sabia que... Em 2022, a Tetra Pak uniu-se à Federação Portuguesa dos Bancos alimentares Contra a Fome? A iniciativa permitiu a doação de 35 mil litros de leite à entidade depois de terem sido recolhidas mais de 700 toneladas de embalagens de cartão para alimentos e bebidas no ecoponto amarelo.

Uma ajuda que chega numa altura particularmente sensível, como reconhece o fundador da Refood, Hunter Halder. Com a inflação, “há mais pressão para apoiar cada vez mais pessoas: famílias em pobreza crónica ou por não disporem, recentemente, de meios; reformados com pensões miseráveis; estudantes que pagam as suas propinas, mas a quem faltam fundos para se alimentarem; pessoas em condição de sem-abrigo e refugiados de África, da Europa de Leste, do Médio Oriente e da América de Sul”, revela.

Reciclagem de ECAL: Portugal pode melhorar

Esta iniciativa, que surge na sequência do sucesso da campanha do ano passado (ver caixa), visa contribuir para o aumento da taxa de reciclagem deste tipo de embalagem e sensibilizar para a necessidade de reduzir o desperdício alimentar. Apesar de Portugal estar acima da média da União Europeia (UE) na produção de resíduos urbanos (em 2021, foram 5,311 milhões de toneladas, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente), 31% ainda acaba em aterros. Com uma taxa de reciclagem de ECAL ainda nos 40%, também neste parâmetro o país está abaixo da barreira dos 50% já ultrapassada pela média europeia.

Contudo, Portugal é capaz (e tem) de fazer muito melhor para alcançar os objectivos definidos pela UE para 2030. No primeiro semestre de 2023, registou-se uma evolução positiva, com a reciclagem de mais 2,6% de embalagens face a igual período de 2022, de acordo com o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens.

“Aquilo que procuramos sempre é incentivar a reciclagem. Os resíduos não são lixo, são matéria-prima, válida, com possibilidades de ter outras utilizações”, refere Ingrid Falcão.

Este é o compromisso da empresa líder mundial em soluções de processo e embalagem alimentar. Através da aposta em novas infra-estruturas e na inovação, a Tetra Pak tem contribuído para estabelecer novas soluções de reciclagem para embalagens de cartão para bebidas.

A parceria entre a Tetra Pak e a Refood surge, aliás, no âmbito da campanha “Escolha Natureza. Escolha Cartão”, em que a empresa tem a ambição de criar a embalagem de cartão para alimentos e bebidas mais sustentável do mundo produzida inteiramente com materiais totalmente renováveis ou reciclados. Ingrid Falcão explica que estas são “embalagens que, acima de tudo, apoiam a economia circular baixa em carbono, sem comprometer a segurança alimentar e reduzindo o desperdício alimentar.”

A campanha de Outubro junta, assim, duas entidades que têm um forte compromisso com a sustentabilidade e que têm contribuído para a redução do desperdício alimentar. "Na economia de boa vontade Refood, cada Euro doado facilita o resgate e entrega de quatro refeições de alta qualidade e evita que dois quilos de desperdício entrem no ciclo de resíduos", diz Hunter Halder. Por mês, com as 150 mil refeições que distribui, a Refood consegue evitar a produção de mil toneladas de biorresíduos. Já a Tetra Pak produz embalagens assépticas para bebidas, conseguindo prolongar o prazo de validade dos alimentos, protegendo-os de agentes externos e ajudando também, deste modo, a reduzir o desperdício alimentar.

“Reciclar é uma acção essencial e que produz resultados. Neste caso, também vai alimentar quem mais precisa”, conclui Ingrid Falcão.

