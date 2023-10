Estes projectos mostram a vitalidade do interior do país — conheça-os

Pelo quinto ano consecutivo, o Programa Promove volta a apoiar os melhores projectos e ideias que sejam uma mais-valia para o desenvolvimento sustentável das regiões no interior de Portugal. Trata-se de uma iniciativa lançada pela Fundação "la Caixa" em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e que este ano atribuiu mais de 4,4 milhões de euros a fundo perdido.

Conheça os 24 projectos eleitos e as 9 ideias seleccionadas.

Foto

Projectos I&D Mobilizadores: Parques e reservas naturais, consciência social e reaproveitamento de recursos

A importância de preservar os parques e as reservas naturais esteve em relevo nesta categoria, com 6 dos 9 seleccionados, de norte a sul do país. Há a criação de uma primeira rede de monitorização climática e biológica no Parque Nacional da Serra da Estrela (ReMonStar); a produção de uma rede de monitorização da saúde do solo em Figueira de Castelo Rodrigo (Soil@INT); mas também uma nova gestão dos resíduos da produção da castanha nas actividades do Parque Natural de Montesinho (CyChest) e o desenvolvimento no concelho de Castelo Branco de um sistema tecnológico para monitorizar em tempo real as condições de vida e de saúde dos moradores de áreas remotas (RuralTHINGS)..

Em Mértola, o projecto INCOME aposta num modelo de gestão ambiental para monitorização das áreas mineiras contaminadas por metais tóxicos. Em Bragança, pretende-se garantir a sustentabilidade da produção de mel (BeeSustain).

Há mais dois projectos com selo green, nos domínios de “Pragas e riscos biológicos” e de “Novas culturas e produtos naturais", respectivamente: o AlmondProtect, que consiste num estudo das principais doenças que afectam o amendoal, em Évora; e a utilização de óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas e da bolota na produção de pão, na mesma cidade.

Finalmente, na categoria “Águas Termais”, foi seleccionado o projecto OralTherm que quer estudar a aplicação da água termal do Vimioso - e as suas capacidades terapêuticas - na saúde oral.

Foto

Projectos-piloto inovadores: Bem-estar, sustentabilidade, alterações climáticas e novas tecnologias

Comecemos pela saúde. Na Covilhã, está em curso uma estratégia terapêutica para tratamento de AVC isquémico (o REPAIR), enquanto em Chaves quer-se melhorar o bem-estar das mulheres em menopausa através de produtos com água termal (o Therm4Skin).

O meio ambiente volta à conversa: em Mirandela, o OliveCo-Free visa reduzir o uso de cobre nas culturas da região. No Alentejo, Mourão, o MoVAFlor quer criar um sistema de monitorização de grandes manchas florestais com recurso a inteligência artificial.

O projecto WATERFLOW, em Vila Real, prevê uma rede de sensores para mapeamento do stress hídrico na vinha. Tal como o REGADOURO quer trabalhar a irrigação sustentável com água reutilizada em vinhas da Região Demarcada do Douro.

Reabilitação e monitorização de ecossistemas aquáticos é a missão da Bio Ilhas, em Bragança, já o projecto iCarbono pretende instalar um sistema inteligente de monitorização, armazenamento e emissão do carbono. E o SustainableTrout quer valorizar os excedentes de truta-fário do posto aquícola de Boticas. A fechar o tema, em Évora vão-se melhorar os modelos geoambientais em áreas mineiras abandonadas da Faixa Piritosa Ibérica.

Na indústria alimentar, o WOODLANDFUNGI preservará os cogumelos silvestres, valioso recurso endógeno da região do Barroso. Já o ProCardo vai perceber de que forma as alterações climáticas podem alterar as enzimas derivadas das plantas de cardo utilizadas na produção do queijo da Serra da Estrela.

Em Castro Marim, o SAL C vai estudar como a instalação de ervas marinhas nos canais das salinas mitiga os efeitos dos microplásticos e melhora a qualidade da água, logo, do sal.

Na área da moda também há um projecto-piloto apoiado: o TextBlueStyle, em Bragança, que visa a obtenção de corantes azuis naturais e sustentáveis para aplicação têxtil.

Por fim, o projecto iDanha tem por objectivo a valorização patrimonial da Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha com base no desenvolvimento de recursos digitais e do envolvimento da comunidade.

Ideias Inovadoras: Saúde, ciência e ambiente



Na categoria “Ideias Inovadoras” sobressaem as propostas ligadas à saúde, tais como a VITAE, que equaciona a valorização de resíduos vitivinícolas da região da Cova da Beira através da extracção de moléculas bioactivas com potencial anticancro; como a SECRET, de investigar o secretoma de células estaminais como estratégia terapêutica para a asfixia perinatal, na região centro; e ainda a ONCOSENSING, que contempla a criação de um método de rastreio que ajude a identificar precocemente mulheres com risco de cancro no colo do útero.

No domínio do bem-estar e da beleza, encontramos a Nutr&ssencial, para o desenvolvimento de alternativas proteicas com propriedades nutricionais melhoradas; a Zimbro4Skin, que parte da ideia da aplicação de zimbro e seus subprodutos para o tratamento de acne; e ainda a BiCider, que se foca na obtenção de ingredientes funcionais a partir de resíduos da produção de sidra.

A protecção ambiental também se destaca, mais uma vez, nas ideias seleccionadas, com LE VERDÂTRE, que tem como fim mobilizar a exploração hidropónica para combater o abandono da terra, a baixa qualidade do solo ou os custos de produção elevados; a PlantInAqua, de implementação de unidades de aquacultura associadas a unidades de hidroponia; e por fim uma ideia na área da arqueologia, a PEDRA, que consiste no desenvolvimento de uma plataforma informática para detecção de sítios arqueológicos.