Como preparar a entrada no mercado de trabalho?

A entrada no mercado de trabalho pode ser uma fase desafiante e, até, assustadora para muitos de nós, mas não tem de ser assim. De seguida, partilho algumas dicas para te ajudar neste processo:

Não deixes a preparação para o fim dos estudos

Começa a preparar a tua entrada no mercado de trabalho ainda durante o teu percurso académico. Participa em atividades extracurriculares que a tua instituição de ensino proporcione para desenvolver competências e criar uma rede de contatos, inscreve-te em workshops e conferências, candidata-te a estágios de verão e a iniciativas que te possam levar a conhecer empresas a partir de dentro. Se já terminaste os estudos e não fizeste nada disto, não desesperes. Tenho mais dicas para ti!

Define Objetivos

Antes de começares a procurar é importante definires algumas linhas orientadoras em relação àquilo de que estas à procura. Isso pode passar por definir caraterísticas que consideras ser fundamentais num futuro emprego. Aqui ficam alguns exemplos de reflexões que podes fazer para traçar um perfil de empresa:

• Que tipo de horário de trabalho estou disposto a fazer (part-time, full-time, rotativo, horário fixo, apenas dias de semana, entre outros)?

• Sinto que é uma melhor opção começar a trabalhar numa empresa multinacional de grandes dimensões ou seria mais confortável uma empresa mais pequena?

• Que modelo de trabalho mais me satisfaz: presencial, híbrido ou remoto?

• Procuro uma empresa com um plano de formação estruturado ou prefiro aprender por tentativa e erro?

Conhece o mercado de trabalho

Depois de já teres uma ideia sobre aquilo que procuras ou queres evitar, está na altura de encontrar empresas que vão ao encontro dos teus objetivos. Pesquisa sobre as empresas e fala com profissionais. O Linkedin é uma ferramenta muito poderosa para criar a tua rede de contatos. Investe o teu tempo em feiras de emprego da tua faculdade ou onde saibas que vão estar as empresas do teu interesse. Atualmente, não faltam iniciativas que te podem dar a conhecer o mercado de trabalho, incluindo algumas em formato online.

Prepara as entrevistas

Constrói um CV onde deixes em evidência os teus pontos fortes. Pede feedback a profissionais e a pessoas com mais experiência sobre o CV e como organizar o teu discurso. Sê sempre sincero nas tuas respostas e não tentes adaptar a tua resposta àquilo que pensas que a empresa quer ouvir. Este é o melhor momento para deixares claro aquilo que procuras e perceberes se estás na empresa certa para o conseguir.

Não tenhas medo

Arrisca. Quanto mais informação tiveres a priori, menor será a probabilidade de fazer uma má escolha e mais confiante abraçarás o novo desafio. Ainda assim, lembra-te: mesmo que erres, há sempre aprendizagens que retiramos das experiências menos positivas. Retira as tuas lições e volta a tentar. Quantos mais erros conheceres, menos erros cometerás no futuro e mais próximo estarás de acertar da próxima vez*.

Artigo de opinião de Francisco Mendes - Senior Talent Acquisition Specialist da NTT DATA Portugal. O conteúdo é da exclusiva responsabilidade do autor.

Foto

*O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.