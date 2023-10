Prémio Novos Talentos Ageas 2022: o prémio onde a cultura é a nota principal

No passado dia 30 de Setembro a Casa da Música recebeu a cerimónia final da 5ª edição do Prémio Novos Talentos Ageas. O palco encheu-se de música e Rafael Pacheco foi o nome merecedor de destaque.

Criado pelo Grupo Ageas Portugal em parceria com a Fundação Casa da Música, o Prémio Novos Talentos Ageas tem como objectivo, desde o seu início, incentivar o trabalho de jovens músicos emergentes - até aos 35 anos, com nacionalidade portuguesa ou residência em Portugal, nas áreas da criação, interpretação e/ou desempenho em palco - e de promover projectos artísticos de reconhecida qualidade. Depois de quatro edições de sucesso, chegou a altura de conhecer o vencedor da edição de 2022.

Ao longo do ano passado, vários foram os músicos ou agrupamentos concorrentes que apresentaram o seu trabalho em concertos ao fim da tarde, nas áreas da música de câmara, do fado e jazz. Fruto da votação do público, Francisco Berény Domingues, na guitarra clássica, Rafael Pacheco, na guitarra portuguesa, e a fadista Maura Airez foram os três nomes finalistas que voltaram a subir a palco no passado dia 30 de Setembro.

Foi na Sala Suggia que teve lugar a final desta 5ª edição. O público foi chamado de novo a votar e, juntamente com um júri especializado, foi o nome de Rafael Pacheco que se sagrou como vencedor. Acompanhado por Pedro Soares, na viola, e André Moreira, no baixo acústico, a tarde foi embalada pelos seus acordes, ao som de obras de Pedro Caldeira Cabral, Alcino Frazão, Domingos Camarinha, Armando Freire e Mário José Lopes. Com o maior número de votos do público presente na Sala, Rafael torna-se, assim, o novo vencedor deste Prémio, sendo um dos nomes promissores da nova geração de guitarristas.

Um nome a memorizar Foto Nascido em 2000, em Portimão, é aos 12 anos que, incentivado pela avó, começa a aprender a tocar viola de fado. Três anos depois, iniciam-se os estudos de guitarra clássica na Escola da Bemposta. Em simultâneo, Rafael começa, de forma independente, a sua experiência com a guitarra portuguesa, sendo que é em 2018 que o seu caminho pelas noites de fado se inicia, em Lisboa. Desde então, é a guitarra que acompanha nomes importantes do panorama do fado em Portugal, tanto em casas de fado, como em cima de grandes palcos, firmando os seus créditos a nível nacional e também no estrangeiro.

Depois de um percurso de sucesso, é aos 23 anos que o Prémio surge na sua vida, distinguindo não só o seu talento, como o seu trabalho, através de um valor pecuniário de 5000 euros. Mas mais do que uma distinção monetária, este Prémio surge como uma oportunidade. Nas palavras de Teresa Thöbe, responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal, “os vencedores, além do devido reconhecimento pelo trabalho artístico desenvolvido, têm ainda a oportunidade de serem parte integrante de iniciativas desenvolvidas ou apoiadas pelo Grupo Ageas Portugal. Como exemplo desta sólida relação é a participação do primeiro vencedor, o clarinetista Horácio Ferreira, e da última vencedora, a fadista Beatriz Felício, no Festival Internacional de Música de Marvão, um evento que contou com o apoio do Grupo Ageas Portugal”, afirma.

Novos talentos que prosseguem nas suas carreiras O Prémio Novos Talentos Ageas deu palco a vários nomes, entre os quais se destacam os vencedores das quatro edições anteriores: Horácio Ferreira - Clarinete;

Bernardo Pinhal e Sérgio de A. - Duo de Piano

Pedro Borges - Piano

Beatriz Felício - Fado.

Oferecendo a perspectiva da Casa da Música, António Jorge Pacheco, Diretor Artístico e de Educação, sublinha a importância do Prémio Novos Talentos Ageas como um meio de valorização dos músicos mais jovens e de estímulo à criação e interpretação artística em todas as áreas e géneros musicais.”

Certo é que esta tem sido uma iniciativa de extrema relevância no panorama nacional, reforçando aquele que é o compromisso da marca com a cultura. Porque os olhos estão sempre postos no futuro, e já a pensar na próxima edição, o desejo é o de “continuar a apoiar e a inspirar os jovens talentos, enriquecendo assim o panorama cultural em Portugal”, reitera Teresa Thöbe.