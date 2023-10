A ambição de encontrar a cura para o cancro

Com o compromisso de desenvolver moléculas inovadoras e com um grande potencial terapêutico, a Takeda tem a missão de melhorar a qualidade de vida dos doentes com alternativas inovadoras

Com sede no Japão, a Takeda é uma biofarmacêutica orientada para a investigação e desenvolvimento em diferentes áreas terapêuticas e está presente na área oncológica há 25 anos.

Com um know-how interno diferenciador na área dos cancros do sangue – em particular, no mieloma múltiplo, linfoma de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin (linfomas cutâneos de células T e linfomas anaplásticos de células grandes) – dá também resposta a tumores sólidos.

Em Portugal, a companhia tem soluções terapêuticas desde há dois anos na área do cancro do pulmão e, no decorrer deste ano, adquiriu os direitos de comercialização mundiais – a uma companhia chinesa – de um tratamento para o cancro colo rectal metastático refratário. “Este último é o cancro com maior incidência em Portugal, contando em, 2020, com mais de 10.000 novos casos”, uma área muito complicada e em que esperamos poder oferecer mais aos doentes”, explica Pedro Casqueiro, Country Head Oncology Portugal, cargo que ocupa há ano e meio.

Com o aumento do número de diagnósticos oncológicos e a maior prevalência de cancro no País e a nível mundial, a evolução é diária e constante. “A oncologia é uma área muito desafiante. A Takeda e muitas outras companhias têm produtos na área de oncologia, o que implica que tenhamos de estar actualizados no que respeita às novidades da ciência, mas também relativamente ao desenvolvimento tecnológico e digital”, refere o responsável.

A liderar uma equipa coesa e composta por pessoas de várias gerações, o Country Head Oncology assume a diversidade como um ponto crítico, não só a nível de idade, mas também da experiência profissional de cada elemento. “Gostamos de pensar que a equipa funciona como uma espécie de startup onde fomentamos a agilidade na tomada de decisões para maximizar as oportunidades.”

Prolongar a vida

A ambição é encontrar a cura para o cancro sabendo que a própria expressão não é facilmente utilizada pelos médicos e pela indústria farmacêutica. Porque quando se fala de cancro, são várias as doenças implicadas e com prognósticos muito diferentes. Para já, é possível abordar a maior sobrevivência e a melhor qualidade de vida para os doentes. “No cancro do pulmão, na última década, desde que a doença era diagnosticada, a sobrevivência esperada era de meses. Actualmente, em alguns tipos de cancro do pulmão, com terapêuticas dirigidas, já se pode falar de uma esperança média de vida de três a cinco anos», refere Pedro Casqueiro.

Foto O nosso esforço diário acaba, muitas vezes, na tentativa para que determinado doente tenha um acesso mais facilitado a um tratamento” – Pedro Casqueiro, Country Head Oncology Portugal​

No que respeita ao cancro colo rectal metastático refratário, a estratégia passa por tentar tratamentos de forma sequencial com a finalidade de prolongar a vida do doente de forma “aceitável e digna”.

A aposta na inovação, centrar e fortalecer o pipeline nas áreas dos tumores sólidos e dos tumores hematológicos são objectivos diários da Takeda. “Neste momento, na área de oncologia, desde a fase I [a fase mais precoce da investigação e de ensaios clínicos] até à fase de autorização, temos 14 novas moléculas e quatro novas indicações de algumas moléculas que já estão estabelecidas”, avança Pedro Casqueiro.

Uma das principais barreiras que Portugal enfrenta é conseguir trazer ensaios clínicos. “Cada vez há mais, é certo, mas ainda somos pouco competitivos em comparação a outros países”, salienta, adiantando que este é um desafio de todos, de profissionais de saúde, indústria, administradores hospitalares e entidades reguladoras.”

No que respeita à investigação, a empresa está a actuar em duas frentes. “Continuamos a apostar na investigação in house, mas também através de parcerias com instituições académicas e instituições privadas a nível mundial para alavancar estudos e conhecimento, o que já está a ser muito bem-feito por via de plataformas de desenvolvimento de fármacos nestas áreas.” A meta passa por encontrar uma oportunidade semelhante em parceria com instituições nacionais.

Com o olhar no futuro

Colocar o esforço que a Takeda está a desenvolver à disposição das pessoas, traduzindo-se na disponibilização de fármacos para as necessidades dos doentes é a missão da equipa que se dedica à área de oncologia. “Queremos ajudar onde sabemos que podemos ser diferenciadores. Felizmente, existem muitas empresas a apostar na área oncológica. Apostamos, por um lado, em potenciar o nosso conhecimento interno nos cancros de sangue ao serviço da comunidade e, por outro, em criar parcerias para aportar valor aos doentes oncológicos nas áreas dos tumores sólidos onde estamos mais focados.”

Com a noção de que os recursos são limitados e de que estes processos de desenvolvimento e financiamento de novos fármacos envolvem vários desafios e barreiras por transpor, Pedro Casqueiro defende que todos devem contribuir para agilizar procedimentos. “A nossa postura tem sido sempre a de colaboração com as instituições para colocar estes medicamentos à disposição de quem precisa, sejam doentes, familiares, médicos e instituições.”

Estabelecer parcerias com associações de doentes, ajudar na formação de profissionais de saúde, apoiar instituições públicas e privadas, perceber como é que a Inteligência Artificial pode ser útil são algumas das oportunidades que se cruzam no caminho considerando sempre que este trabalho tem de ser desenvolvido de forma sustentável.

“O nosso esforço diário acaba, muitas vezes, na tentativa para que determinado doente tenha um acesso mais facilitado a um tratamento”, remata Pedro Casqueiro. E, não raras vezes, esse trabalho traduz-se em mais meses ou anos de vida.