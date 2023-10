Wilco e a arte da paciência em Cousin

No período clássico dos Wilco, uma das melhores bandas de indie rock dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, o grupo liderado por Jeff Tweedy tinha momentos em que a sua música era como que tomada por uma força exterior, adquirindo uma intensidade electrizante e catártica. Ocorre-nos, por exemplo, A shot in the arm, de Summerteeth (1999), com um dramático clímax em que Tweedy repete “maybe all I need is a shot in the arm”, “something in my veins, bloodier than blood” e “what you once were isn’t what you want to be anymore”. Cada palavra sai-lhe da garganta plena de intenção, sobre um instrumental ruidoso que vai cambaleando até, finalmente, se desintegrar por completo.

