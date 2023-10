Ondas de calor: que soluções existem para nos protegermos?

Com as temperaturas e a duração das vagas de calor a aumentarem, que soluções existem para nos protegermos? Em Coimbra, estão a ser testadas soluções como "abrigos para passageiros": paragens de autocarro circundadas por pequena vegetação recentemente plantada que, quando atingir um crescimento ideal, formará uma espécie de "muro verde" à volta dessas mesmas paragens, "estruturas naturalizáveis", segundo Jorge Brito, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC).

Estes abrigos de "carácter experimental" inserem-se no projecto Demonstração e Inovação na Adaptação às Alterações Climáticas, uma iniciativa da CIM RC.

"Temos hoje muito mais pessoas em contexto urbano. Precisamos que as pessoas, nomeadamente as crianças, tenham contacto com a biodiversidade. Quando assim não é, depois, com a idade, acabam por ter mais dificuldade em interagir com o espaço natural", reflecte João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Conservação das Florestas.