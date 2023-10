PSD, PCP, BE e Livre defendem recuperação do tempo de serviço dos professores

A Assembleia da República (AR) discutiu esta terça-feira em plenário uma série de diplomas sobre a recuperação do tempo de serviço docente, a valorização da carreira e o novo regime de gestão e recrutamento do pessoal docente, a reboque da Petição Em defesa dos nossos Professores!, assinada por mais de 15 mil peticionários e da iniciativa de Isabel Vasco. A debate foram levadas propostas do Bloco de Esquerda (BE), Chega, PAN, PCP e Livre.

