Directora de ginecologia e obstetrícia do Garcia de Orta afinal mantém-se no cargo

A directora do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta (Almada) apresentou a demissão do cargo por causa da dificuldade de completar escalas de médicos para o serviço de urgência e falta de condições de trabalho, avançou a SIC Notícias e fonte oficial do hospital confirmou a notícia.

Mais tarde, porém, o hospital explicou, em resposta à imprensa, que a médica "considerou a possibilidade de demissão do cargo, indicando motivos pessoais, associados ao contexto que se vive", mas que vai afinal manter-se no cargo, uma vez que a actualização do plano da "Operação Nascer em Segurança", divulgada pela Direcção Executiva do SNS na segunda-feira, veio "dar resposta positiva à proposta apresentada pelo serviço".

De acordo com este plano, a maternidade do Hospital Garcia de Orta, que é uma das maiores do país, passa a encerrar aos fins-de-semana a partir de Outubro até Janeiro de 2024.

Como as maternidades dos hospitais do Barreiro e de Setúbal vão fechar alternadamente de segunda-feira a domingo, semana sim, semana não, aos fins-de-semana haverá apenas uma urgência de ginecologia-obstetrícia em funcionamento pleno na margem Sul do Tejo.

Na resposta à imprensa, o conselho de administração do Hospital Garcia Orta refere que "as escalas de urgência do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e do Bloco de Partos"estão "acauteladas para todo o mês de Outubro" e "reconhece e agradece o profissionalismo, dedicação e empenho" que os profissionais "têm demonstrado todos os dias, permitindo manter os padrões de segurança e qualidade na resposta às utentes".

Entre Janeiro e Agosto deste ano, o Hospital Garcia de Orta fez 1906 partos, de acordo com os dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde. É uma das maiores maternidades do país.

Notícia actualizada às 12h40 desta terça-feira com a informação do hospital a dar conta de que, afinal, a directora de serviço decidiu manter-se no cargo.