Os aumentos de Costa no salário mínimo e pensões e o paliativo na habitação

O aumento do salário mínimo nacional em 2024 poderá ir além dos 810 euros acordados no ano passado em concertação social e, a uma semana da entrega do Orçamento do Estado no Parlamento, o Governo ainda está em negociações com os parceiros sociais sobre a redução do IRS. Na entrevista desta segunda-feira à noite à TVI/CNN Portugal, António Costa não quis apontar valores para a redução das taxas de IRS alegando, precisamente, que o assunto ainda está em discussão com patrões e sindicatos. Neste P24 ouvimos a análise da editora executiva do PÚBLICO Helena Pereira.

