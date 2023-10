Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar: a diferença como catalisador para o futuro

Desde 2010 que a missão do Prémio BPI Fundação "la Caixa” Capacitar tem sido apoiar projectos, a executar em território nacional, que promovam a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, doença mental ou outras doenças, sem esquecer as suas famílias, dando especial destaque à autonomia, empregabilidade e bem-estar. Agora que se assinala a conclusão da sua 14ª edição, os números falam por si: 307 projectos apoiados, com mais de 9 milhões de euros, ao longo de todas as edições. Este ano, 103 foi o número total de candidaturas, sendo que 31 serão os projectos dignos de Prémio, no valor de mais 1 milhão de euros.

Numa iniciativa conjunta entre o BPI e a Fundação “la Caixa”, este é um prémio ao qual se podem candidatar todas as instituições privadas, sem fins lucrativos, cujos projectos se apresentem sólidos e inovadores nesta área de actuação.

A Fundação UNITATE é um dos nomes que fazem parte da lista de vencedores desta 14ª edição, com o seu projecto “Centro Capacitar”. Nesta iniciativa, pensada de forma a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, residentes nos concelhos da Zona dos Mármores, nomeadamente Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa, a missão é “clara e de inegável relevância social: queremos reconhecer e valorizar a singularidade de cada indivíduo, usando essa singularidade como catalisador para o desenvolvimento de intervenções individualizadas”.

Quem o diz é Tiago Albaroado, Presidente da Direcção da UNITATE, explicando em seguida: “O projecto preconiza uma abordagem multidimensional, pautada pela criação de espaços, recursos e actividades terapêuticas que se adaptam às especificidades de cada utente e suas famílias. Numa perspectiva mais tangível, o "Centro Capacitar" divide-se em duas áreas distintas, um Espaço Terapêutico e um Espaço de Animação/Socialização, ambos desenhados para promover a autonomia, a estimulação e a integração social das pessoas com deficiência”.

Certo é que nenhum projecto se faz sozinho e na hora de o impulsionar, todas as ajudas são poucas. Assim, o reconhecimento que o Prémio Capacitar traz consigo é inegável na hora de se pensar em futuro. “O reconhecimento trazido pelo Prémio Capacitar, concedido pelo BPI e Fundação la Caixa, é mais do que uma honra para nós; é um sinal de confiança e validação do trabalho árduo que temos vindo a desenvolver. Esta distinção não só coloca em destaque a importância do Centro Capacitar no panorama nacional, como também nos dá o ímpeto e os recursos necessários para aprimorar e expandir o nosso trabalho, aumentando assim o impacto positivo que pretendemos ter nas vidas das pessoas que apoiamos.”

Tiago Albaroado, de olhos postos no próximo passo, acrescenta: “vislumbramos um futuro onde a inclusão e a valorização da diversidade sejam pilares centrais das nossas sociedades. Estamos empenhados em alargar o nosso âmbito de intervenção, explorar novas metodologias e abordagens terapêuticas, e, acima de tudo, continuar a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva”.

Inspirar e dotar de autonomia

O Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova junta-se também a esta lista, como uma das 31 instituições com iniciativas premiadas, reforçando o impacto que um Prémio como este pode ter: “O impacto que esperamos é muito positivo, primeiro porque para uma candidatura ser escolhida significa que reúne as condições necessárias para ter sucesso no futuro, e segundo enaltecer o trabalho de equipa que foi realizado para a escolha deste projecto. O projecto Cafetaria officcinalis permite ir ao encontro de uma das linhas de acção dos prémios BPI Fundação “la Caixa” Capacitar: o apoio aos processos de capacitação e a inserção da vida laboral", comenta Edite Fernandes, Directora Executiva do Centro Ciência Viva.

A responsável pelo projecto destaca ainda que estamos perante "uma prorrogação do Bioaromas LIIS - uma resposta social para jovens/adultos, com idades superiores a 18 anos com necessidades especiais ligeiras a moderadas, residentes no Concelho de Proença-a-Nova, que tem como objectivos a promoção da autonomia e a ocupação e inclusão na sociedade, através da produção biológica de plantas aromáticas -, com o principal propósito a igualdade de oportunidades. Assim pretende-se a promoção da autonomia, promovendo a participação activa destes jovens/adultos na comunidade envolvente. É fundamental que seja proporcionada, a todos os cidadãos com necessidades especiais, a transição para a vida activa, para que eles se possam mover na sociedade, a que por direito pertencem, com a maior autonomia e independência possíveis”.

Neste que é um projecto que tem como objectivo a inclusão social de jovens e adultos na comunidade, a grande missão é o seu ingresso na vida profissional. “No espaço Cafetaria officcinalis, pretendemos criar um ambiente que apure os sentidos durante a degustação das infusões e os aromas se misturem com o paladar, texturas e sons envolventes. Este espaço será gerido em parceria com o CCVFloresta que reaproveita o Bar da Floresta, que será intervencionado para que se possa criar um ambiente acolhedor e familiar. A inclusão de jovens/adultos com necessidades especiais no mercado de trabalho é um dos principais objectivos do projecto”, sublinha Edite Fernandes, partilhando ainda os desejos que ficam para o futuro de um projecto que se quer longo.

“O Bioaromas – LIIS, juntamente com a Cafetaria officcinalis, pretende desmistificar a deficiência. Aos poucos vai acontecendo, mas infelizmente o estigma ainda existe e sabemos que há jovens/adultos que não integram neste projecto por essa mesma razão. A deficiência deve ser entendida e desmistificada e só quando pudermos viver em sintonia na comunidade, significa que o nosso trabalho é um sucesso. O nosso desejo para o futuro é uma maior aceitação, por parte da comunidade, destes jovens/adultos e o sucesso deste projecto para que possa servir de inspiração para outras instituições”.

A conclusão é óbvia: não existem ajudas “a mais”, da mesma forma que não existe diferença que seja capaz de impedir que se faça diferente na vida de quem mais precisa. Inclusão e solidariedade são as palavras para o futuro e é com elas em mente que os finais felizes se vão multiplicando.

Na lista de projectos vencedores, da qual fazem parte o “Centro Capacitar”, da Fundação UNITATE, e a “Cafetaria Officinails”, do Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova, pode ainda ficar a conhecer os restantes 29 projectos dignos de Prémio: