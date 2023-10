Bruxelas lista quatro domínios tecnológicos para avaliação de riscos para a segurança

A Comissão Europeia definiu, esta terça-feira, uma lista dos quatro domínios de tecnologia de ponta que considera serem de “importância crítica” para a segurança económica da União Europeia, e por isso mesmo devem ser objecto de uma “avaliação de risco”, para prevenir fugas ou transferências forçadas: são os semicondutores avançados; a inteligência artificial; as tecnologias quânticas e a biotecnologia.

O risco resulta do seu potencial uso civil e militar, explicou o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton. “Temos de monitorizar continuamente as nossas tecnologias críticas, avaliar a nossa exposição ao risco do duplo uso, ou do abuso dos direitos humanos, e se necessário, tomar medidas de segurança, de acordo com os nossos interesses estratégicos”, justificou.

As medidas podem ter a forma de controlos e restrições à exportação e ao investimento em países terceiros que constituam “motivo de preocupação”, disse, sem nomear a Rússia ou a China. “Temos de nos adaptar à nova realidade, pôr fim à era da ingenuidade e actuar como uma verdadeira potência geopolítica”, sublinhou.

Mas a medida foi também apresentada como um elemento da estratégia de promoção da competitividade europeia e redução de dependências “comprometedoras” da UE. “Actualmente, a tecnologia está no centro da concorrência geopolítica, e a UE quer ser um actor relevante, fortalecendo a sua vantagem competitiva”, justificou a vice-presidente da Comissão, Vera Jourová, que assumiu a pasta da Concorrência durante a licença de Margarethe Vestager.

Outros países como os Estados Unidos da América, Reino Unido ou Japão procedem a exercícios semelhantes. No caso europeu, a avaliação de riscos vai para já centrar-se nas quatro áreas classificadas como “altamente sensíveis” e susceptíveis à fuga de tecnologia.

O campo dos semicondutores avançados abrange a microeletrónica e fotónica; a área da inteligência artificial inclui a computação de alto desempenho, em nuvem e periférica, a análise de dados, o processamento de linguagem e o reconhecimento de objectos; o domínio quântico tem a ver com a computação, criptografia, comunicações, detecção e radar; e a biotecnologia envolve técnicas genéticas e de modificação genética, e biologia sintética.