Bilhetes para o FC Porto-Barcelona à venda por dois mil euros na Internet

Lotação do Estádio do Dragão está esgotada para o jogo da Liga dos Campeões e plataformas online vendem bilhetes acima do valor nominal.

Praticamente 20 anos depois de ajudar a inaugurar o Estádio do Dragão, o Barcelona regressa ao reduto do FC Porto, desta feita para um embate na Liga dos Campeões. Os portistas responderam em peso e esgotaram o estádio para esta quarta-feira, com a procura a exceder largamente a oferta. Prova disso são as muitas tentativas de adeptos que tentam conseguir um bilhete à última hora, dispostos a abrir os cordões à bolsa com a perspectiva de uma noite histórica. Nas plataformas de revenda, um único bilhete para este jogo pode chegar a custar 2000 euros.

É na plataforma norte-americana StubHub que se encontram os valores mais elevados para o jogo desta quarta-feira: definidos pelos portadores dos ingressos, os preços vão de 133 euros até aos 2000 euros, consoante a zona do estádio escolhida.

Na descrição dos ingressos mais caros, existe a indicação de que o preço nominal do bilhete é de aproximadamente 100 euros – correspondente a um lugar de tribuna para o público geral. Ou seja, uma potencial venda representa um lucro de 1900 euros para o vendedor. À factura do consumidor acrescem ainda as taxas cobradas pela plataforma na compra do bilhete.

Foto Preços dos bilhetes mais caros no site StubHub

Tornou-se cada vez mais comum a existência de preços exorbitantes para os eventos com maior procura, seja na área desportiva ou cultural. Como o PÚBLICO noticiou em Maio, por ocasião do jogo que deu o título ao Benfica, são por vezes os próprios adeptos a fazerem leilões paralelos para venderem os seus ingressos pelo maior valor possível. No caso deste jogo, a venda é feita em plataformas online, não se podendo apurar directamente a proveniência dos ingressos.

As vendas acima do valor facial são classificadas como crime de especulação e uma das preocupações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Nestes eventos com elevada procura, é ainda comum existirem relatos de fraude ou da venda de bilhetes falsos, com esta autoridade a recomendar especial cuidado na compra dos ingressos.

FC Porto e Barcelona defrontam-se nesta quarta-feira no Estádio do Dragão a partir das 20h. Os sócios dos “azuis e brancos” tiveram acesso prioritário aos bilhetes, com preços entre os 21 e os 64 euros.

Catalães e portistas lideram as contas do grupo H, depois de vencerem a jornada inaugural da Liga dos Campeões. A equipa comandada por Xavi conta com os portugueses João Félix e João Cancelo, ocupando actualmente o segundo lugar no campeonato espanhol, a um ponto do líder Real Madrid.