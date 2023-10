Quarta na TV: a riqueza dos oceanos e a habitação assombrada

CINEMA

O Imperador de Paris

Cinemundo, 20h10

Jean-François Richet realiza este filme histórico sobre a vida de Eugène François Vidocq (1775-1857), ladrão, soldado, desertor, prisioneiro e mestre na arte da evasão, cuja existência, repleta de aventura, serviu de inspiração a escritores como Edgar Allan Poe, Balzac, Victor Hugo ou Alexandre Dumas. O papel principal está entregue a Vincent Cassel.

Mark Felt - O Homem Que Derrubou a Casa Branca

Hollywood, 21h30

Thriller escrito e realizado por Peter Landesman sobre o papel de Mark Felt no maior escândalo político dos EUA. Liam Neeson ocupa o papel titular; Diane Lane, o da sua ambiciosa e problemática esposa. Maika Monroe, Tony Goldwyn, Josh Lucas e Bruce Greenwood também entram no elenco.

“Número dois” do FBI nos anos 1970, Felt foi a fonte dos jornalistas do The Washington Post que expuseram o escândalo Watergate. A sua colaboração sob anonimato – que lhe valeu o mítico nome de “Garganta Funda” – ajudou a derrubar a administração do Presidente Richard Nixon em 1974.

Só em 2005, depois de ter sofrido dois acidentes vasculares e ter sido diagnosticado com demência, Felt instruiu o seu advogado a divulgar o seu envolvimento. “Aquele a quem chamam Garganta Funda sou eu”, escreveu num artigo publicado na revista Vanity Fair. Felt morreu de causas naturais, a 18 de Dezembro de 2008. Tinha 95 anos.

Nunca Estiveste Aqui

Fox Movies, 23h13

Joe (Joaquin Phoenix) passou anos ao serviço da Marinha. Agora, salva pessoas de redes de tráfico de carne humana. Ao tentar resgatar a filha de um senador, vê-se arrastado para uma conspiração de proporções inimagináveis. Escrito e realizado por Lynne Ramsay, com base no livro de Jonathan Ames, o filme estreou-se em Cannes, de onde trouxe os prémios de melhor argumento e actor.

Mansão Assombrada

Disney+, streaming

Gabbie muda-se com o seu filho Travis para uma enorme mansão em Nova Orleães, que acaba de comprar por um preço estranhamente apelativo. Qual não é o seu espanto ao perceber que a casa é habitada por almas penadas que parecem empenhadas em expulsar qualquer forasteiro.

Depois de se ter estreado nas salas de cinema portuguesas em Julho passado, chega hoje à plataforma de streaming da Disney o filme que se inspira numa atracção de parques temáticos para montar uma comédia de (pouco) terror. É realizada por Justin Simien, segundo um argumento de Katie Dippold. A constelação de actores inclui Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Chase W. Dillon e Winona Ryder.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

No rescaldo da promulgação do pacote Mais Habitação por Marcelo Rebelo de Sousa e dias depois das manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas em protesto contra a crise no sector, o jornalista Vítor Gonçalves recebe a ministra da tutela, Marina Gonçalves.

DOCUMENTÁRIOS

Salteadores! A História do Melhor Filme de Fãs de Sempre

TVCine Edition, 14h

Começaram em crianças, terminaram em adultos. Em 1981, uns miúdos do Mississípi decidiram recriar, plano a plano, Os Salteadores da Arca Perdida, o primeiro capítulo das aventuras de Indiana Jones. Podiam não ter Spielberg nem efeitos especiais, e contar com o muito reduzido orçamento das suas mesadas, mas puseram toda a paixão no projecto, que viriam a concluir 30 anos depois. Tim Skousen e Jeremy Coon documentam essa jornada movida pelo filme da vida deles.

Soul of the Ocean

Nat Geo Wild, 17h

Recifes de corais que funcionam como cidades, peixes “limpadores” de tartarugas, o vasto alcance do canto das baleias, alforrecas em viagens de grupo…

Realizado por Howard Hall e narrado pela actriz Noma Dumezweni, este documentário mergulha nos oceanos para, através de uma “espetacular cinematografia subaquática”, revelar “numerosos exemplos de comportamentos animais extraordinários nunca antes filmados”. À medida que vai mostrando a riqueza da biodiversidade marinha, vai também sublinhando a sua importância para o equilíbrio natural global.