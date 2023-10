Apple culpa apps de terceiros e erro do iOs por sobreaquecimento de novo iPhone

A empresa diz que vai lançar uma actualização para corrigir o problema e está a trabalhar com programadores de apps problemáticas, entre as quais a Uber e o Instagram.

A Apple identificou os motivos por detrás de queixas de sobreaquecimento dos novos iPhone 15, lançados a 12 de Setembro: um problema (bug) no sistema operativo iOS 17 e problemas de compatibilidade com apps de terceiro. Nomeadamente, a Uber, o videojogo Asphalt 9 e o Instagram.

“Encontrámos um erro no iOS 17 que está a afectar alguns utilizadores e que será resolvido com uma actualização de software. Outro problema envolve algumas actualizações recentes de apps [móveis] de terceiros que estão a causar a sobrecarga do sistema. Estamos a trabalhar com os programadores destas aplicações em correcções”, lê-se num comunicado partilhado pela empresa este fim-de-semana. A equipa do Instagram foi a primeira a emitir uma correcção para o problema, a 27 de Setembro.

A resposta da Apple surge depois do aumento de relatos de sobreaquecimento dos novos modelos no site da marca, em redes sociais e na plataforma de fóruns Reddit. Todos os modelos do iPhone 15, com preços a partir de 989 euros, eram alvo de queixa.

“Acabei de receber o iPhone 15 Pro hoje e está tão quente que nem consigo segurá-lo durante muito tempo”, lê-se num comentário partilhado no fórum oficial da Apple. Outro utilizador anexou uma fotografia em que um termómetro em frente ao telemóvel regista a temperatura de 44.5º C.

USB-C sem culpa

Uma das teorias passava por culpar a nova estrutura em titânio. A Apple optou por substituir a moldura em aço inoxidável dos antigos telemóveis por uma outra de titânio, um material mais resistente, flexível e leve do que o aço.

Outra linha de pensamento associava o problema à nova porta USB-C, consequência de legislação europeia para minimizar a proliferação de lixo electrónico. Em 2022, a União Europeia chegou a um acordo para fazer do USB-C o cabo de carregamento comum para todos os telefones e aparelhos electrónicos, obrigando a Apple a fornecer uma alternativa à sua tecnologia própria chamada Lightning.

A marca afastou os rumores, salientando que está a trabalhar para resolver os problemas causados por um bug do sistema operativo e apps de terceiros. A empresa não deu um prazo para o lançamento da actualização do iOS 17, mas garante que o aumento da temperatura não vai afectar o desempenho do telefone a longo prazo.

A Apple ressalva ainda que qualquer dispositivo também pode parecer mais quente “durante os primeiros dias após a configuração”, devido ao “aumento da actividade em segundo plano”. Os novos iPhone 15 (versão base, Plus, Pro, e Pro Max) chegaram a Portugal a 22 de Setembro. Os preços variam entre os 989 euros (iPhone 15) e os 1499 euros (15 Pro Max).