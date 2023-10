Urgências condicionadas: ministro da Saúde e bastonário dos médicos reúnem-se na quarta-feira

Encontro está marcado para as 9h. Bastonário dos médicos tinha pedido reunião urgente no domingo.

O ministro da Saúde reúne-se na próxima quarta-feira com o bastonário da Ordem dos Médicos (OM). Carlos Cortes pediu uma reunião de urgência com Manuel Pizarro, na sequência dos constrangimentos que vários hospitais já estão a sentir por causa da indisponibilidade para a realização de mais horas extraordinárias além das 150 anuais a que estão obrigados por lei, comunicadas por centenas de médicos.

“O Ministério da Saúde recebeu ontem de manhã [domingo] o pedido de reunião da Ordem dos Médicos e reafirma o seu empenho em dialogar sobre as medidas a tomar para assegurar o pleno funcionamento do SNS. A reunião com a OM está já agendada para a próxima quarta-feira, dia 4, às 9h”, confirmou ao PÚBLICO fonte do Ministério da Saúde.

“Vamos apelar ao bom senso e ao sentido de responsabilidade do Governo para olhar para a situação dos médicos e às questões colocadas, que está a ter um impacto muito grave nos cuidados de saúde, nomeadamente nas urgências”, disse ao PÚBLICO o bastonário Carlos Cortes.

Depois de as negociações entre o ministério e os sindicatos médicos terem terminado sem acordo relativamente à grelha salarial e à dedicação plena, e o Ministério da Saúde ter avançado com este diploma de forma unilateral, o descontentamento dos clínicos ganhou força pela recusa de fazerem mais horas extras além daquelas a que estão legalmente obrigados. Por esta altura do ano, referem os sindicatos, muitos médicos já ultrapassaram as 150 horas anuais, tendo especial impacto nas urgências.

Na última sexta-feira, em declarações ao PÚBLICO, médicos e administradores hospitalares deixaram um apelo para que as negociações fossem retomadas, tendo em conta que vários hospitais já comunicaram constrangimentos na constituição de escalas das urgências de algumas especialidades, nomeadamente Medicina Interna e Cirurgia.

Nas últimas semanas, centenas de médicos comunicaram aos hospitais estarem indisponíveis para fazer mais horas extras, com consequências na constituição das escalas de urgências. Esta segunda-feira, a Federação Nacional dos Médicos alertou para a constituição de escalas com equipas abaixo do recomendado pela Ordem dos Médicos.

Carlos Cortes referiu que a Ordem dos Médicos “está a receber várias queixas” e que está a actuar para apurar a situação. “Estou a notificar os hospitais para perceber a situação e a informar os colégios das especialidades para se perceber a dimensão do problema. Estamos a intervir nos hospitais de Penafiel e Aveiro e vamos começar a intervir noutros”, explicou.