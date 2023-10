Recusa de horas extra faz encerrar urgência ginecológica e bloco de partos em Aveiro

Em causa está o período compreendido entre as 20h30 do dia 2 e as 8h30 do dia 3. As utentes estão a ser encaminhadas para a rede de referenciação do Serviço Nacional de Saúde, diz administração.

A urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Aveiro encerram esta segunda-feira à noite, devido à escusa de alguns médicos às horas extraordinárias, esclareceu a administração hospitalar. De acordo com uma nota enviada à Lusa pelo conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, as utentes estão a ser encaminhadas para a rede de referenciação do Serviço Nacional de Saúde.

"A escusa de um número elevado de médicos em realizar horas extraordinárias no serviço de Urgência tem criado constrangimentos na elaboração de escalas, muito particularmente nas especialidades de Cirurgia Geral, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia", explica a nota.

Segundo a mesma fonte, com esses dois últimos serviços foi possível garantir o cumprimento quase integral do funcionamento das Urgências para o mês de Outubro, à excepção do período compreendido entre as 20h30 do dia 2 e as 8h30 do dia 3. Por esse motivo, a urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Aveiro vão encerrar nesse período, sendo as utentes encaminhadas para a rede de referenciação do SNS.

"Infelizmente, ainda não foi possível construir soluções com a direcção do Serviço de Cirurgia Geral que, após ter apresentado uma proposta que obrigava ao encerramento das urgências cirúrgicas no período da noite, das 20h30 às 8h30, e ao encerramento completo durante os fins-de-semana, durante todo o mês de Outubro", refere ainda a administração do CHBV.

Por esse facto, o Conselho de Administração decidiu intervir, "na salvaguarda da segurança dos doentes emergentes e urgentes, elaborando uma escala alternativa, que garante a prestação de cuidados cirúrgicos no serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, durante a primeira semana".

O conselho de administração garante que "vai continuar a envidar esforços para, em conjunto com a direcção do Serviço de Cirurgia Geral, conseguir completar as escalas para as demais semanas".

"O funcionamento pleno do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Centro Hospitalar do Baixo Vouga é assumido como absolutamente essencial para todos quantos integram esta unidade hospitalar, que é o maior hospital de referência da Região de Aveiro", sublinha a nota hospitalar.