Proposto suplemento aos oficiais de justiça que sobe no mínimo salários em 86 euros

Uma divisão dos oficiais de justiça por licenciados e não licenciados, a substituição do suplemento que vai permitir subir a remuneração entre 86 euros e 290 euros mensalmente e o aumento do salário base dos menos graduados para 964, mais 102 euros do que os 862 pagos actualmente. Estas são as principais mudanças que o Ministério da Justiça propõe com a revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais.

