Contaminação: quando não é claro como a água

Dados recentes da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) traçam um retrato altamente desafiante sobre a efetividade de dois dos principais serviços de ambiente em Portugal. Cerca de 506 mil alojamentos em Portugal têm rede de saneamento, mas não a usam, e o valor sobe para mais de 617 mil alojamentos, no abastecimento de água.

Para que fique claro (como a água): não falamos de falta de acessibilidade, isto é, de alojamentos onde estes serviços, infelizmente, ainda não chegam. Nesse campo, estão em causa cerca de 834 mil habitações no saneamento; mais de 244 mil no abastecimento de água.

Estes últimos números são igualmente preocupantes e denotam o vasto caminho de evolução e investimento que o setor tem pela frente. Contudo, foquemo-nos nos primeiros, que contabilizam as habitações em que, apesar de disponível, a rede não é efetivamente utilizada, sendo substituída, no caso do saneamento, por fossas sépticas, e por poços ou furos, no caso do abastecimento de água.

Estas soluções particulares representam um risco para a saúde pública que, de acordo com os dados, não é percecionado por mais de um milhão de portugueses, no conjunto dos dois serviços. A questão que se impõe é: porquê? Está em causa, acima de tudo, uma falha de perceção que se subdivide em três âmbitos: cultural, ambiental e económica. Analisemos cada uma.

Ao nível cultural e no que à água diz respeito, há ainda hábitos muito enraizados relacionados, por exemplo, com a “água do poço” e com a frescura e pureza que, no imaginário tradicional, lhe estão associadas.

Neste ponto, cruzamo-nos com a falha na perceção ambiental da água destas captações particulares. Sim, pode ser “clara como a água” – isto é, não ter cor, cheiro ou sabor –, mas isso não significa que esteja livre que contaminação físico-química ou microbiológica.

Entre muitas outras causas, esta contaminação surge também a partir de fossas sépticas não-controladas, que podem prejudicar a qualidade dos lençóis freáticos. Estes, por sua vez, garantem água aos poços e furos. Portanto, gera-se um ciclo de contaminação invisível, mas que pode acarretar um real impacto na saúde pública.

Sim, pode ser 'clara como a água' – isto é, não ter cor, cheiro ou sabor –, mas isso não significa que esteja livre que contaminação físico-química ou microbiológica

Por último, a perceção económica da água apresenta-se como um dos motivos mais frequentes para a não-adesão ou a não-utilização da rede disponível. Porém, esta perceção dos consumidores está totalmente centrada no preço, em vez de no custo e no valor destes serviços.

Enquanto serviços essenciais e garantias, como referido, de saúde pública, a água e o saneamento têm um valor incalculável para a qualidade de vida das populações e territórios. Já o seu custo é calculado com a soma de todas as infraestruturas, recursos humanos e tecnologia necessários para assegurar uma operação ininterrupta, que vence quilómetros para levar água aos consumidores e trazer águas residuais até estações de tratamento que garantem a sua devolução ao ambiente com o mínimo impacto.

A perceção do real deste custo falha entre consumidores, é certo, mas também entre boa parte das entidades gestoras portuguesas, que continuam a ter tarifas que não cobrem todas as despesas, usando subsídios e outros impostos para lhes fazer face.

Se esta é a realidade aos dias de hoje, como será no futuro (bem próximo) em que as tarifas terão obrigatoriamente de subir, em média, entre 20% e 50% para fazer face aos custos acrescidos de que irá necessitar este setor envelhecido, a precisar de se modernizar e a ser ameaçado pela escassez de água? Irão continuar a ser altamente financiadas as entidades gestoras públicas? Irão ainda mais consumidores optar por soluções particulares, preferindo preço a segurança?

É necessário que a perceção pública – naturalmente contrária a aumentos de preço – não invalide este caminho de inovação que o setor precisa de percorrer. Porém, é igualmente fulcral que as entidades responsáveis (entidades gestoras, setoriais e governamentais) reforcem, para si próprias e para os consumidores, o reconhecimento dos reais custos e valor destes serviços, promovendo, entre outros, a adesão às redes públicas de água e saneamento.

Sim, a qualidade, a segurança, a inovação e a sustentabilidade têm um custo. Refleti-lo nas tarifas é a única forma de dar garantias ao consumidor.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico