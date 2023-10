Irreverência e legalidade

Todos estaremos de acordo em reconhecer que os jovens são habitualmente mais radicais e aguerridos na defesa daquilo em que acreditam. Não é apenas o aspecto físico que está associado à juventude. Rebeldia e irreverência são igualmente atributos de quem é realmente jovem. Pobres daqueles que já nasceram adultos... Com o tempo e à medida que a experiência de vida se vai acumulando, a pouco e pouco, todos nos vamos tornando mais condescendentes e mais tolerantes para com os que pensam de forma diferente.

Por outro lado, numa democracia, a melhor e mais correcta forma de combater aquilo de que discordamos não é nem pode ser a desobediência às leis vigentes. Se não concordamos com elas, façamos aquilo que a democracia nos oferece para as alterar. É, no entanto, algumas vezes, difícil de compatibilizar a irreverência juvenil e o integral cumprimento das leis em vigor. O ponto de equilíbrio entre as duas necessidades é difícil de encontrar. A agressão com tinta ao ministro do Ambiente por jovens activistas ecológicos é um bom exemplo dessa dificuldade. Aceita-se que, não sendo legal nem muito simpático para o senhor, se situa na zona cinzenta entre a legalidade e a irreverência.

No entanto, se estes ou outros jovens continuarem a manifestar a sua rebeldia a pintar este ou outros ministros nas suas aparições públicas de forma sistemática, então já estarão a ultrapassar a linha vermelha até onde a tolerância e condescendência poderão ir. Nessa circunstância, a sociedade, através dos tribunais, terá de começar a dizer não a estas práticas e a castigar quem as pratica.

Helder Pancadas, Sobreda

O estado a que o Estado chegou

Todos vemos, no dia-a-dia, os graves problemas que cada vez mais afectam o povo trabalhador deste país: o SNS cada dia mais incapaz para dar resposta aos problemas de saúde dos portugueses; a habitação, entregue à especulação imobiliária, sem que se vislumbre uma resposta do Governo para lhe pôr termo (…); a educação, sem ser capaz de responder às suas necessidades fundamentais, tais como professores e auxiliares de educação suficientes e escolas de qualidade. Por outro lado, o que vemos: cada vez mais lucros para o grande capital, com os escandalosos na banca, nas grandes empresas da energia, como a Galp e a EDP, na grande distribuição alimentar, como o Pingo Doce e o Continente. O aparelho do Estado, com o Governo no topo, devia dar resposta às necessidades do povo e não esperar que tudo se resolva por si. Quando elegemos os deputados é na convicção de que estes dirigentes políticos respondam aos naturais anseios da maioria dos portugueses. Na verdade, não é assim. (…) Mário Pires Miguel, Reboleira

Fernando Alves

Confesso-me ouvinte assíduo dos programas de Fernando Alves na TSF. Nesta altura em que o jornalismo se torna muito massificado – e, porque não dizer, muito standardizado –, os programas Sinais e Por onde nos levam os caminhos eram uma lufada de ar fresco neste deserto de ideias.

Fernando Alves não é só jornalista, é muito mais que isso, é um transportador de poesia para os seus programas. Fernando Alves incute o gosto em ler e reler poetas que, por vezes, estão esquecidos. Soube esta semana que irá passar à situação de reforma, pelo que iremos ficar privados de ouvir novos programas que tão bem sabia fazer.

Um forte abraço, Fernando, de um seu dedicado ouvinte, esperando que desfrute o melhor possível desta nova fase da sua vida.

Américo Reis, Paredes

Sede de poder

Vencer eleições não significa formar governo. Quem ganha perde e quem perde ganha. Esta é a lógica das actuais democracias. Em Espanha, como em Portugal, quem fica em segundo comemora e forma executivo. A sede de poder leva a coligações que não lembram ao diabo. Qualquer partido serve para assegurar governabilidade. Desta vez, foi o Partido-Animais-Natureza (PAN) a garantir governo regional na Madeira ao PSD. Quando Miguel Albuquerque, conhecido caçador, se coliga com o PAN, pouco mais há a dizer da génese deste encontro pós-eleitoral. André Silva, ex-líder do PAN, afirmou-se “profundamente envergonhado”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PÚBLICO Errou

No texto “Das ‘dúvidas’ ao ‘tempo possível’, Montenegro quer agora recuperação integral do tempo de serviço dos professores”, publicado na edição de ontem, referiu-se erradamente que as carreiras dos professores estiveram congeladas cerca de três anos, quando o congelamento foi superior a nove anos.