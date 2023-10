Escândalo sexual leva à dissolução de agência japonesa de talentos

A principal agência de talentos do Japão, Johnny & Associates, anunciou nesta segunda-feira que vai dividir-se em duas entidades — uma dedicada a indemnizar as vítimas de abusos sexuais cometidos pelo seu falecido fundador, Johnny Kitagawa, acrescentando que, até agora, 325 pessoas pediram uma indemnização.

A agência vai também mudar de nome, dissociando-se de Johnny Kitagawa. A organização, que representa apenas artistas masculinos, admitiu no mês passado que Kitagawa, que morreu em 2019, abusou de centenas de rapazes e jovens que procuravam o estrelato, pelo menos desde a década de 1970.

A sobrinha de Kitagawa, Julie K. Fujishima, demitiu-se no mês passado do cargo de presidente da agência, pedindo desculpa e prometendo reformas e indemnizações. O novo presidente, Noriyuki Higashiyama, disse que a agência, vulgarmente conhecida por Johnny’s, mudaria o seu nome para Smile-Up e concentrar-se-ia exclusivamente na indemnização das vítimas de Kitagawa, antes de ser dissolvida.

Uma empresa separada será criada para assumir o negócio de gestão de talentos, renovando os contratos com as pessoas ou grupos que desejem permanecer, acrescentou numa conferência de imprensa. O seu novo nome será escolhido pelos fãs dos artistas agenciados.

Os primeiros relatos mediáticos sobre os abusos de Kitagawa foram publicados pelo tablóide local Shukan Bunshun, em 1999, mas o escândalo rebentou este ano com a apresentação de mais vítimas após uma reportagem da BBC, em Março.

No mês passado, na sequência do reconhecimento dos abusos por parte da agência, dezenas de grandes empresas afirmaram que iriam rescindir os contratos com os seus artistas.

Numa declaração de Fujishima, lida na sua ausência, a antiga directora executiva, que detém 100% da agência, afirmou que era seu dever, enquanto parente de Kitagawa, pôr fim à Johnny & Associates. “Quero apagar todos os vestígios de Johnny Kitagawa deste mundo”, declarou.