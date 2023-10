A Fotógrafa Oceânica do Ano e a imagem "horrível" da morte lenta de uma baleia

A bióloga marinha e fotógrafa amadora Jialing Cai foi nomeada Fotógrafa Oceânica do Ano 2023 graças a uma imagem de um argonauta — molusco do grupo de polvos pelágicos cuja fêmea fabrica um casulo fino como papel — pousado sobre um pedaço de detritos a flutuar no oceano captada num mergulho após uma erupção vulcânica nas Filipinas.

Andrei Savin alcançou a segunda posição do concurso de fotografia com a imagem de um caranguejo sentado no meio de uma anémona-do-mar.

O terceiro lugar foi atribuído a Alvaro Herrero López-Beltrán pela sua foto de uma baleia emaranhada, um momento "muito, muito, muito difícil de captar", assume o fotógrafo. "Na verdade, foi o momento mais difícil que já experimentei no oceano, porque ver uma baleia a sofrer e a morrer de uma forma dolorosa e lenta foi absolutamente doloroso de testemunhar, principalmente depois de passar tanto tempo com estes animais na água. Só aí percebemos que são animais sensíveis, empáticos, brincalhões e curiosos. Abrimos os braços e elas abrem as barbatanas. Nadam connosco e olham nos nossos olhos. Ver um animal morrer assim foi completamente horrível. Então, para ser sincero, esta não é uma fotografia da qual me orgulho muito. Não sabia exactamente o que fazer no momento. Achei que tinha que fotografar. Queria mostrá-lo ao mundo e mostrar às pessoas o que estamos a fazer com os nossos oceanos."

O Ocean Photographer Of The Year, competição lançada pela Oceanographic Magazine, tem precisamente como missão "iluminar a beleza do oceano" e mostrar "as ameaças que enfrenta".

Todas as imagens deste ano serão apresentadas numa exposição (a partir do dia 17 de Novembro) de cinco meses no Museu Marítimo Nacional Australiano, em Sydney, na Austrália.