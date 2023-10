Kumpania Algazarra celebram 20 anos com Histórias e Raízes – e uma sátira: Olhó burro

20 anos e 10 álbuns: assim estarão, na contabilidade da sua existência sonora, os Kumpania Algazarra em 2024. Só que as celebrações começam mais cedo, o décimo álbum (Histórias e Raízes) sai já no dia 13 de Outubro e esta segunda-feira há mais um single a antecipá-lo, depois de Assim não vai dar, lançado em 12 de Maio deste ano. Trata-se de Olhó burro, uma sátira que, segundo anuncia a banda, se inspira “na história de um mundo em que os valores se vão perdendo”. Na canção, explicam no texto que acompanha o lançamento, “o animal surge como sátira às relações entre as pessoas, que umas vezes enganam e outras são enganadas. A certa altura, o ‘burro’ passa a usar fato e gravata, tem uma maior preocupação com a imagem, mas não deixa de representar uma perda de confiança crescente que nos rodeia a todos.”

Histórias e Raízes, o novo álbum, tem vários convidados, de diferentes áreas musicais: Synik (rapper, do Zimbabwe), JP Simões, Célia Ramos, Estraca e Jaqueline Carvalho (vozes); Tiago Morna (guitarra portuguesa), Rui Carvalho (vozes e acordeão), Carlos Godinho (guitarra), Marcelo Almeida (gaita de foles), Nuno Salvado (acordeão), Dejvid Bajramovic (sérvio, trompete) e Isidor Zecirovic (macedónio, trompete). Em Portugal, a apresentação ao vivo será no B.Leza, no dia 26 de Outubro (22h), mas antes disso os Kumpania Algazarra participam em dois concertos na Finlândia, no âmbito da Oktoberfest (20 em Loimaa e 21 em Kokemaki).

Nascido em Sintra, em 2004, este colectivo já lançou nove álbuns: Kumpania Algazarra (2009), Kumpania Algazarra Remixed (2010), Ao Vivo FMM – Festival de Músicas do Mundo, Sines (2011), A Festa Continua (2013), Acoustic Express (2015), Let’s Go (2019), Kumpania Algazarra (Live) (2020), Remixed, Vol. 2 (2021) e Living Room Sessions (2021). As fotos que anunciam o novo álbum (como a que aqui se reproduz) são de Cátia Barbosa.