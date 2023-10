Diogo Marrafa lança projecto MONiMO com the swing of sonder, a anunciar um disco

O guitarrista e compositor setubalense Diogo Marrafa decidiu juntar à lista de bandas que integra (Loosense, Sheila e Esfera) um novo projecto, desta vez mais pessoal. Chamou-lhe MONiMO e escolheu como cartão-de-visita a canção the swing of sonder, a anunciar o seu disco de estreia, cujo lançamento não tem ainda data marcada, mas que já foi gravado em 2022 nos estúdios Nimbo, em Setúbal, dos seus amigos Diogo Arranja e Sérgio Miendes.

Segundo o texto que acompanha o single e o respectivo videoclipe (uma animação assinada pelo próprio Diogo Marrafa), o músico gravou ali “todos os instrumentos que conseguiu”, deixando a bateria a cargo de Vasco Rydin (que tocou com ele nos Esfera). Não só. No tema que agora se estreia, participam ainda outros dois músicos, ambos dos Loosense: Ruben Garção Silva (sax alto) e Iúri Oliveira (percussões). Presente a partir desta segunda-feira nas plataformas digitais, the swing of sonder apresenta-se como uma reflexão “sobre o profundo sentimento de nos apercebermos de que toda a gente, incluindo estranhos na rua, tem uma vida tão complexa como a nossa, sendo o título do tema uma referência à flutuação deste sentimento.”

Em termos musicais, Diogo Marrafa define the swing of sonder​ deste modo: “A vibe deste tema vai oscilando entre o revoltado (riff dissonante de guitarra com os longos sintetizadores), o pacífico (versos melódicos e harmoniosos) e o despreocupado (os refrões finais, mais groovy, nos quais podemos ouvir o solo de sax alto tocado por Ruben Garção Silva de loosense).”