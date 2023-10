Terça na TV: da polémica na sala de aula até à pior equipa de futebol

Incas: Uma História Revelada, América Proibida e o regresso de Testemunha Silenciosa são outros destaques do dia.

CINEMA

Códigos de Guerra

Hollywood, 18h55

Director’s cut do épico de guerra de John Woo em que Nicolas Cage encarna um fuzileiro norte-americano que, na II Guerra Mundial, fica incumbido de proteger um indígena navajo, cuja língua é usada como código na luta contra os japoneses.

América Proibida

Fox Movies, 00h51

Realizado por Tony Kaye e escrito por David McKenna, aborda a disseminação de ideias nazis na América multi-racial contemporânea.

Derek Vinyard (Edward Norton, nomeado para o Óscar) é o irmão mais velho que volta a casa após três anos preso. Esperam-no a mãe (Beverly D’Angelo), a namorada (Fairuza Balk) e Danny (Edward Furlong), o irmão mais novo, que o idolatra. Nesse dia, Danny entrega na escola um trabalho sobre Mein Kampf. O director (Avery Brooks) recusa-se a aceitá-lo e pede-lhe que conte antes a história de Derek – um enredo de ódio, violência cega e redenção tardia.

SÉRIES

Testemunha Silenciosa

Fox Crime, 22h

Começa a 26.ª temporada da série criminal britânica em que as pistas dos crimes se revelam nos corpos que chegam à marquesa da brilhante patologista forense Nikki Alexander (Emilia Fox), onde tem o precioso apoio do parceiro, Jack Hodgson (David Caves). Os novos episódios já não contam com Simone Tyler (Genesis Lynea) na equipa; em compensação, chegam reforços em novas personagens interpretadas por Aki Omoshaybi e Alastair Michael. Para ver à terça-feira.

A Lição

RTP2, 22h01

Estreia. Premiada no festival Canneseries 2022, esta produção israelita vai da ideologia na sala de aula até ao cancelamento via redes sociais, passando pelo racismo, pelo choque de gerações e pelo poder (inspirador ou destrutivo) da eloquência.

Baseia-se na história real de uma discórdia que deflagrou numa escola, entre um professor de educação cívica e uma estudante, e rapidamente se propagou à comunidade, aos meios de comunicação e à arena política do país, para além de ter mudado para sempre as vidas dos protagonistas. A Lição é dada em meia-dúzia de episódios, em emissão de segunda a sexta.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. Está a crescer o número de escolas a abolir o uso de telemóveis, para evitar que os alunos passem os intervalos agarrados ao ecrã. Ao mesmo tempo, decorre mais uma fase da introdução de manuais digitais nas salas de aula portuguesas, enquanto lá fora há países que já fazem o movimento contrário.

A presença destas e de outras tecnologias em ambiente escolar é o tema em discussão no debate que Carlos Daniel modera esta noite. João Costa, ministro da Educação, não falta à chamada.

DOCUMENTÁRIOS

Incas: Uma História Revelada

História, 22h15

Grande parte do que conhecemos do povo inca chegou-nos pelo olhar dos colonizadores espanhóis que, num ápice trágico, derrubaram o império sul-americano e interromperam, para sempre, a sua rota de ascensão meteórica. Este documentário promete trazer novos dados à história e, em muitos momentos, contradizer a visão comum, tendo como base descobertas científicas e arqueológicas da última década.

Maribáñez - A Pior Equipa do Mundo

RTP1, 23h39

Estreia. Ao longo de seis episódios, debitados a ritmo semanal, este docu-reality segue a transformação do Maribáñez FC – humilde equipa de futebol de uma pequena localidade sevilhana – às mãos de Cristobal Soria e de toda a comitiva que vai convocando: preparadores físicos, psicólogos, gestores de redes sociais…

O desafio é tirar o clube do lugar de “pior equipa do mundo” e fazê-lo subir de divisão. O resultado é uma espécie de Liga dos Últimos mais profunda, uma jornada de descoberta das paixões, alegrias e (des)motivações que povoam o quotidiano de todos os envolvidos: jogadores, pessoal, famílias, dirigentes. Nem o burro-mascote escapa à câmara.

Foto Maribáñez - A Pior Equipa do Mundo DR

DESPORTO

Futebol: Inter Milão x Benfica

TVI, 19h55

Directo. O Benfica desloca-se a San Siro, casa do Inter Milão, para defrontar os nerazzurri na fase de grupos da Liga dos Campeões. O árbitro neerlandês Danny Makkelie dirige a partida.