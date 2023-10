Segunda na TV: A Rainha, a Palombella Rossa e o Codex 632

Também é dia de começar a ver Saving Hope e ir à Lua com a Semana do Espaço.

CINEMA

O Lado Selvagem

Fox Movies, 18h39

Recém-licenciado e com um brilhante futuro à sua frente, Christopher McCandless (Emile Hirsch), um jovem de 22 anos, opta por prescindir da sua vida privilegiada e parte em busca de aventura. A sua viagem transforma-o num símbolo de resistência para inúmeras pessoas. Mas quem era Christopher McCandless? Um aventureiro heróico ou um idealista ingénuo, um Thoreau rebelde dos anos 1990 ou mais um filho americano perdido a vaguear?

Realizado por Sean Penn a partir do aclamado romance de Jon Krakauer, o filme retrata cada etapa da viagem pela América de McCandless e as personagens coloridas que vai encontrando e que vão moldando o seu carácter.

A Rainha

Cinemundo, 19h

A morte repentina da princesa Diana deixou o mundo em choque em Agosto de 1997. O universo conservador da rainha de Inglaterra e da família real britânica entrou em colisão com um moderno e recém-eleito primeiro-ministro, Tony Blair. Com realização de Stephen Frears e argumento de Peter Morgan, A Rainha é um olhar sobre a forma como a realeza foi afectada e o que aconteceu nos bastidores do poder quando a tragédia bateu à porta.

É um filme sobre a batalha entre o que deve ser público e o que é privado, a responsabilidade e a emoção, enquanto uma nação e o mundo se ajoelhavam a chorar a morte da “princesa do povo”, aguardando as reacções dos líderes. Helen Mirren é a rainha, num papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz, entre muitos outros prémios.

Palombella Rossa

RTP2, 23h40

Michele (Nanni Moretti) era deputado do Partido Comunista até ter perdido a memória num acidente de automóvel. Agora, a jogar pólo aquático, tenta reconstituir a sua vida e a sua identidade. O jogo dura um dia e uma noite e Michele vai recordando, enquanto fala com outros jogadores na piscina, a infância, como os pais o forçaram a jogar pólo e a sua militância política.

Datada de 1989, uma comédia dramática do próprio Moretti, que lhe valeu o Nastro D’Argento, o prestigiado prémio italiano, de melhor história original. No elenco surgem Silvio Orlando, Mariella Valentini, Asia Argento e Raoul Ruiz.

O Caso Spotlight

Fox Movies, 00h59

Em finais de 2001, uma equipa de jornalistas do Boston Globe depara-se com o caso de padres da Igreja Católica acusados de abusar sexualmente de crianças da comunidade. Thomas McCarthy realiza este filme sobre a história. No elenco, surgem Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery, Stanley Tucci, Liev Schreiber e Billy Crudup.

SÉRIES

Codex 632

RTP1, 21h01

Estreia da versão televisiva do best-seller de José Rodrigues dos Santos, a primeira produção a unir a RTP e a Globoplay. A adaptação é de Pedro Lopes; a realização, de Sérgio Graciano. Paulo Pires surge na pele do criptoanalista Tomás Noronha, à frente de um elenco luso-brasileiro preenchido por nomes como Deborah Secco, Ana Sofia Martins, Alexandre Borges, Betty Faria, Marcello Urgeghe ou Matamba Joaquim. Os seis episódios são debitados a ritmo semanal.

Foto Paulo Pires é Tomás Noronha em Codex 632 SPi

Pássaro Sonhador

AXN White, 21h25

Estreia. Chega da Turquia esta comédia romântica em que Istambul é cenário de uma história de amor moldada pelas diferenças sociais: ela é uma jovem aspirante a escritora, de uma família humilde e tradicional; ele é o filho do novo chefe dela e herdeiro de uma agência de publicidade. Para ver de segunda a sexta.

Saving Hope

Fox Life, 23h10

Inicialmente anunciada para Junho, acontece hoje a estreia desta produção canadiana que introduz uma vertente sobrenatural na narrativa típica dos dramas médicos. Segue uma cirurgiã cujo noivo – e chefe do serviço – sofre um acidente e entra em coma. Ela terá de continuar a lidar com os pacientes enquanto tenta manter-se à tona, no ténue equilíbrio entre o trauma e a esperança, enquanto ele tem uma experiência fora do corpo que o leva a deambular em espírito pelo hospital.

Criada por Malcolm MacRury e Morwyn Brebner, Saving Hope tem Erica Durance e Michael Shanks nos papéis principais. Fica em exibição de segunda a quinta-feira.

DOCUMENTÁRIO

Mistérios da Ida à Lua

Discovery, 15h28

Entrevistas a testemunhas, contributos de especialistas e análises a provas concorrem para avaliar as teorias que, desde 1969, têm vindo a questionar uma das maiores façanhas da Humanidade.

Esta docussérie é um dos programas-chave da Semana do Espaço, que fica em antena até 8 de Outubro. Outro destaque é a estreia de Last Exit: Space (sexta, às 21h), um especial de duas horas com “cientistas e técnicos espaciais de renome que analisam a possibilidade real de nos tornarmos colonos espaciais num futuro próximo” para evitar a extinção.