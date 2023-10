Gen V: esta universidade forma super-heróis

The Ringleader: The Case of the Bling Ring

HBO Max, segunda-feira

Entre 2008 e 2009, Rachel Lee fez parte do chamado "Bling Ring", um grupo de amigos que assaltou casas de celebridades americanas. A história deu um artigo de Nancy Jo Sales na Vanity Fair, que em 2013 foi adaptado ao cinema por Sofia Coppola. Agora, neste documentário de Erin Lee Carr, Lee, que foi apontada como líder da quadrilha, fala pela primeira vez em público sobre o assunto e tenta desfazer essa ideia.

Lupin T3

Netflix, quinta-feira

A série-fenómeno francesa com Omar Sy no papel de um ladrão que, inspirado nas aventuras de Arsène Lupin, a criação de Maurice Leblanc, tenta vingar a morte do pai, está de volta para a terceira parte. No início desta nova leva de episódios da série criada por George Kay and François Uzan, a personagem de Sy está escondida, longe da mulher e do filho. Farto, volta a Paris para os aliciar para irem embora de vez.

Our Flag Means Death T2

HBO Max, quinta-feira

A série cómica criada por David Jenkins que ficciona a história de Stede Bonnet, um homem do século XVIII que nasceu abastado, na alta sociedade, e decidiu tornar-se pirata, está de regresso para a segunda temporada. O amor entre Bonnet, interpretado por Rhys Darby, e o célebre Edward Teach, Barba-Negra, a quem é dada vida por Taika Waititi, produtor executivo da série, está na mó de baixo, mas tudo pode voltar a mudar.

Loki T2

Disney+, sexta-feira

As aventuras de Loki, irmão de Thor, o deus nórdico da travessura, anti-herói do Universo Cinematográfico Marvel, ganham novos capítulos. Ao elenco encabeçado por Tom Hiddleston juntam-se nomes como Rafael Casal, Kate Dickie, Liz Carr e o recém-oscarizado Ke Huy Quan. Aos comandos da escrita está agora Eric Martin, enquanto a realização é chefiada pelo duo Justin Benson e Aaron Moorhead, que se fez no cinema de terror independente.

Fair Play

Netflix, sexta-feira

Este thriller erótico que lida com masculinidade tóxica marca a estreia na realização de Chloe Domont. Com Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich, é uma história de um casal que acabou de anunciar o seu noivado. Nova-iorquinos, ambos trabalham num fundo de cobertura e são muito bem-sucedidos e não conseguem largar-se um ao outro. Tudo começa a mudar quando, na empresa, há uma promoção à vista, algo que ambos querem.