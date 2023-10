“Deslumbrante”, “de cair o queixo”: O futuro dos concertos começou numa esfera com os U2

O futuro da música ao vivo é discutido há décadas e especialmente desde que esse acelerador da História chamado Internet subiu ao palco. Do holograma de Tupac Shakur no festival de Coachella em 2012 às pulseiras sincronizadas dos espectadores nos concertos da mais recente digressão dos Coldplay, discute-se como os artistas já só ganham verdadeiramente dinheiro a tocar ao vivo e a subida dos preços dos bilhetes. E depois, aparece The Sphere, uma nova sala de espectáculos em Las Vegas e uma das maiores bandas de rock no activo, os U2, para encherem os olhos de quem esteve no concerto e a Internet de vídeos esbugalhados, além de declarações sobre como o recinto "pode mudar o entretenimento ao vivo para sempre", segundo a revista Billboard.

