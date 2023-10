Memorials: e do cinema nasceu uma banda

O nascimento é tudo menos convencional. Havia dois músicos, Verity Susman, vocalista, guitarrista e saxofonista das Electrelane, e Matthew Sims, guitarrista na formação tardia dos Wire, músico multifacetado que se divide também entre a dream pop dos It Hugs Back, o noise dos Better Corners e o kosmische pós punk dos UUUU, que reúne membros dos Wire, Coil e Vanishing Twin. Reuniram-se para criar bandas sonoras. Porém, quem encontraremos na próxima semana no Maus Hábitos, no Porto, quinta-feira (21h30, 12€), e no Musicbox, em Lisboa, no dia seguinte (22h, 13€), não é simplesmente o duo autor de música para cinema. São os Memorials, a banda que, no caminho, Verity e Matthew descobriram que eram, autores de um álbum duplo Music For Film: Tramps! & Women Against the Bomb, que é uma das boas surpresas do ano discográfico, perfeitamente equilibrado entre indie solar, levitação psicadélica e exploração drone.

