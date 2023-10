Antes de ser já o era

Refere a colunista do PÚBLICO Carmo Afonso que defender o 15.º mês livre de contribuições se destina a legalizar o que algumas empresas praticam em pagamentos por fora aos trabalhadores, como refere, com a vantagem evidente de pouparem na contribuição para a Segurança Social, passando a poder levar a custos os montantes desta benesse.

Ora este reparo peca por defeito, já que sendo o tecido empresarial português povoado maioritariamente por uma miríade de micro e pequenas empresas, não se estará longe da verdade não serem apenas “algumas empresas,” mas sim uma grande maioria que remunera os seus trabalhadores em numerário, em excedente do salário mínimo, numerário esse fora do circuito bancário proveniente do pagamento de serviços igualmente em numerário sem recibo, com as “vantagens” não só para os empresários, como refere Carmo Afonso, mas também para os clientes que deixam de pagar IVA, e para os trabalhadores que igualmente poupam nas contribuições para a Segurança Social e nas declarações de rendimento no IRS.

Desta distorção do mercado de trabalho resulta o que as estatísticas dizem, em que os aumentos dos salários mínimos se aproximam progressivamente dos salários médios declarados, que não têm em conta as remunerações extras pagas em excesso por fora. Ao que parece, todos andam contentes e calados com estas liberalidades, excepto os descontentes: os que não usufruem de pagamentos por fora; os que recebem reformas baixas por não terem feito os descontos que deviam; e a metade dos que pagam o “regabofe” através do IRS.

Carlos Caldas, Lisboa

Educadoras de infância e salário mínimo

Mais uma vergonha social, quer o empregador seja ligado ao Estado ou ao sector privado. Por muito respeito que tenhamos por muitas outras profissões, uma educadora de infância merece ser tratada, tal como qualquer outro professor, com respeito e dignidade, devendo auferir um ordenado de acordo com a profissão que exerce. Se o Governo dá o exemplo que dá, tratando os professores como trata, lógico é que os privados pensem que podem explorar os educadores de infância à sua maneira. Depois queixam-se todos de que há falta de profissionais para determinadas ocupações! Mas não é o ministro da Educação que diz que um professor demora dois anos a formar? Ai Portugal, Portugal, não sei onde vais parar, mas confesso que começo a ter receio do futuro. A exploração tem limites e o Governo tem obrigação, pagando melhor, de evitar a exploração privada ou ligada às IPSS.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Cortar nas obras de misericórdia?

Concordo inteiramente com o que há dias expôs o leitor portuense Jorge Morais sobre as “raspadinhas” e seus efeitos nefastos. Só desejo acrescentar mais o seguinte: a SCML, muito antes de cortar nos apoios sociais, devia era cortar primeiro nos apoios ao futebol, de que não precisa! E ao fisco, que também não! Os portugueses tinham obrigação de saber que cada jogo tem os seus regulamentos, onde se estabelecem os beneficiários de cada um deles! Procurem obtê-los e leiam-nos. Desiludam-se, não vai tudo só para as ditas obras de misericórdia! Vão lá ver quem beneficia mais de cada jogo, para além da SCML!

Nuno Garrido de Figueiredo, Loures

O Substituto na RTP2

Estreou-se na RTP2, no passado dia 25, a série O Substituto, muito a propósito destes tempos. É sobre Educação. Passa-se num liceu, em França, mas podia ser em Portugal, com vários alunos problemáticos, com professores bons, menos bons e óptimos. O que se passa ali passa-se em qualquer escola pública de qualquer sítio. Em dias de estreia, o PÚBLICO costuma fazer uma chamada de atenção. Desta vez, sendo este assunto tão importante para professores, pais, alunos e até avós, não houve uma linha! Lamentável.

Manuela Goucha Gomes, Lisboa

Na notícia publicada na edição de sexta-feira, 29 de Setembro, com o título “Empréstimo com Euribor a 12 meses aumenta 160 euros”, é referido, erradamente, que a simulação é feita para um empréstimo no montante de 200 mil euros, quando os cálculos foram realizados para um montante inferior, de 150 mil euros. Aos leitores, as nossas desculpas.