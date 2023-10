As zonas cinzentas que precisam de ser clarificadas

O alegado caso dos abusos sexuais perpetrados pelo comediante, actor, radialista, influencer, guru de bem-estar e "pensador" britânico Russell Brand, de 48 anos, é um caso paradigmático de como é importante o feminismo. "Desculpe, como?", perguntará o leitor, confuso.

Sobre o feminismo, é com frequência que ouço a mesma frase, com variantes: "Sim, eu percebo que os direitos das mulheres são importantes, mas não alcançaram já a igualdade? Não há temas mais urgentes?" Enquanto ganharmos menos do que os homens, enquanto continuarmos a morrer nas suas mãos, enquanto continuarmos a sentir o peso da maternidade e da culpa de não conseguir fazer tudo... Sim, há temas mais importantes, mas há mais de metade da humanidade que precisa de continuar a lutar pela igualdade e feminismo quer dizer isso mesmo: igualdade.

A jornalista Carla B. Ribeiro traçou o perfil de Russell Brand e foi enquanto editava o texto que me ocorreu esta associação com o feminismo, como fomos ganhando percepção dos nossos direitos, como as acções foram ganhando nomes, foram sendo definidas e, por consequência, aquilo que parecia, há uns anos, uma coisa de rapazes a serem rapazes (boys will be boys, uma frase que desculpa comportamentos predadores), começamos a perceber que é uma coisa de rapazes a agredir raparigas.

A dada altura, neste perfil, a directora executiva do Channel 4, Alex Mahon, confessa como a perturbou assistir a vídeos antigos de Brand a fazer piadas misóginas. Essas imagens mostram como o "comportamento terrível" contra as mulheres era tolerado na indústria televisiva, diz. Também o director-geral da BBC, Tim Davie, citado pelo The Guardian, concordou: "Tem havido problemas profundos com a misoginia e o abuso de poder, temos de estar totalmente vigilantes, não os aceitar." Portanto, evoluímos e, sim, foi graças ao feminismo.

Em muitos casos, também neste, temos assistido a vítimas que, anos depois, vêm reclamar justiça. Há sempre um pensamento julgador sobre o porquê só agora, porquê esperar tantos anos, por que não fez queixa nada na altura. Há aquela ideia que, agora, estão a aproveitar-se da atenção mediática que o caso conquistou.

Por vezes, talvez a maior parte das vezes, o que se passa é que nem sempre a vítima tem a percepção do que aconteceu; ou, tendo, procurou desvalorizar, assumiu ter entendido mal, culpou-se porque terá dado a entender ao agressor que estava interessada, ou não soube nomear o que se passou. Até que ponto foi grave?

A escritora francesa Anne Akrich, no seu livro O Sexo das Mulheres, editado recentemente pela Quetzal fala das "zonas cinzentas", aquelas que a lei não prevê ou não definiu, um conceito "que não tem outra vocação que a de nos calar".

"Porque a zona cinzenta, não se deixem iludir, não é outra coisa senão o lago formado pelo choro das mulheres que se lamentam porque não sabem exactamente o que viveram, não sabem verdadeiramente se queriam, não sabem se resistiram o suficiente, não sabem bem até que ponto queriam encontrar-se naquela situação. A zona cinzenta é esse espaço onde as podem levar a crer que foram elas que provocaram a situação e que afinal até gostaram um pouco, antes de acusarem o bom do fulano que nunca teve intenções de forçar fosse o que fosse. A zona cinzenta é esse lugar que os homens nos concedem para reflectirmos e nos arrependermos."

Nem sempre entendemos que os comportamentos eram predatórios, mas com o passar dos anos, com a reflexão, o estudo, as definições, compreendemos cada vez mais e melhor o certo e o errado. É preciso continuar a esbater as zonas cinzentas, agradecer aos feministas e termos empatia para com as vítimas de abusos.

Uma boa semana!