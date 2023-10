Os fantasmas do teu sorriso

Hoje, na sala de espera de um consultório, agarrei numa conhecida revista espanhola, única “literatura” disponível, e dei de caras com uma fotografia da actual princesa de Gales. Catherine Middleton, sendo naturalmente bonita, estava vestida com sobriedade e bom gosto, impecavelmente penteada e maquilhada e tinha no rosto o mesmo sorriso perfeito a que nos habituou. E eu fiquei a pensar quão difícil deve ser usar aquele sorriso todas as vezes que se sai à rua. Porque uma princesa não pode parecer antipática ou aborrecida, mas, por outro lado, não deve gargalhar como uma plebeia. Até o sorriso tem de ser treinado e na medida certa. Tal como tudo na sua vida.

