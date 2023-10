Ott Tänak vence Rali do Chile mas Toyota é campeã de construtores

O finlandês Kalle Rovanperä terminou em quarto, a 2m11s do vencedor, e adiou a conquista do título de pilotos.

O piloto estónio Ott Tänak (Ford Puma) venceu neste domingo o Rali do Chile, 11.ª prova do Campeonato do Mundo, mas a Toyota garantiu desde já o título mundial de construtores, o sétimo da sua história.

Tänak concluiu a prova chilena com o tempo de 3h06m38,1s, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 42,1 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 1m06,9s.

"É incrível finalmente conseguir um resultado positivo. Obrigado a todos os mecânicos e a quantos vieram aqui. Somos poucos mas fizemos um grande trabalho", sublinhou Tänak, que somou a 19.ª vitória da carreira no Mundial, segunda do ano.

No Chile, o último dia de prova ficou marcado pela desistência do finlandês Teemu Suninen (Hyundai i20) na penúltima especial, depois de dar um toque com a roda dianteira num morro que lhe partiu a suspensão.

Neuville herdou, assim, o segundo lugar sem precisar de ordens de equipa e a Hyundai perdeu a possibilidade de adiar a conquista do título da Toyota para a próxima ronda.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou em quarto, a 2m11s do vencedor, e adiou a conquista do título de pilotos. "Não foi, de todo, o melhor fim-de-semana para nós. Foi bastante difícil desde o início, sendo prejudicados com a posição de arranque [cabia-lhe abrir a pista]. Isso custou-nos bastante tempo", sublinhou o campeão mundial.

Rovanperä bateu Evans na "power stage" e somou os correspondentes cinco pontos, chegando aos 217 no campeonato. O companheiro de equipa é segundo, com 186, enquanto Thierry Neuville já se despediu da possibilidade de ser campeão. Com 60 pontos em jogo, tem 155, menos 62 do que Rovanperä.

Já a Toyota festejou o sétimo título mundial da sua história no Campeonato do Mundo de Ralis, terceiro consecutivo, ao chegar aos 466 pontos contra os 360 da Hyundai. A M-Sport Ford é terceira, com 247.

Depois de ter sido campeã em 1993, 1994 (com Carlos Sainz) e 1999 (com Didier Auriol), a marca japonesa afastou-se do Mundial de Ralis, modalidade a que regressou de forma oficial em 2017. Desde então, este é o quarto título, terceiro consecutivo, depois de ter festejado em 2018, 2021, 2022 e, agora, em 2023.