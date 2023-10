Campeões do mundo ganham, mas não têm apuramento garantido

Apesar de ter vencido Tonga, a África do Sul terá de esperar pelo duelo entre a Escócia e a Irlanda no Mundial de râguebi.

Uma semana depois de ter ficado com o orgulho de campeão do mundo ferido face à derrota no Stade de France com a Irlanda (8-13), a África do Sul cumpriu neste domingo a sua obrigação em Marselha. Contra a sempre aguerrida equipa de Tonga, os “springboks” marcaram sete ensaios e, com a vitória por 49-18, somaram os cinco pontos que procuravam para ficarem bem colocados para assegurarem a qualificação para os quartos-de-final. Apesar da derrota, a selecção do Pacífico ofereceu uma boa réplica, merecendo a recompensa de marcar três ensaios no encontro do Grupo B do Mundial de râguebi.

Foi uma exibição q.b. da África do Sul, que teve sempre o controlo da partida. No Vélodrome, os primeiros pontos foram dos tonganeses — penalidade de William Havili (3’) —, mas a resposta dos sul-africanos foi imediata: aos 5’, o formação Cobus Reinach marcou rapidamente uma falta e, perante a passividade de Tonga, fez o primeiro ensaio na cidade de Marselha.

A supremacia dos “springboks” manteve-se e, com mais dois toques de meta — Canan Moodie (20’), Deon Fourie (32’) —, os campeões do mundo colocaram o marcador em 21-3.

Porém, ainda antes do intervalo, o pilar Ben Tameifuna — nasceu na Nova Zelândia e alinha no Top 14 (Bordeaux Bègles) —, reduziu a vantagem sul-africana para 13 pontos (21-8).

Os últimos 40 minutos arrancaram com muita movimentação. Jesse Kriel, que tinha entrado ainda na primeira parte para o lugar de Makazole Mapimpi, fez aos 49’ o quarto ensaio que assegurava à África do Sul o ponto de bónus ofensivo, mas, com uma boa jogada que acabou por ser finalizada na ponta por Fine Inisi, Tonga voltou a marcar.

Com menos rigor defensivo de ambas as partes, o duelo entrou depois numa fase mais aberta. O resultado foram mais dois ensaios a favor da África do Sul — Willie Le Roux (58’) e Marco van Staden (63’) — e um para Tonga, com assinatura de Patrick Pellegrini (73’).

Na “bola de jogo”, o terceira-linha sul-africano Kwagga Smith fechou as contas no Vélodrome, fazendo o sétimo ensaio dos “springboks”, que fixou o marcador final numa diferença de 31 pontos (49-18).

Com esta vitória, a África do Sul completa os seus quatro jogos no Grupo B com 15 pontos, mas ainda não tem a qualificação para os quartos-de-final garantida. Os “springboks” estão dependentes do resultado do encontro entre a Irlanda e a Escócia, que será disputado no próximo sábado, no Stade de France, mas só serão eliminados num cenário em que os escoceses vençam com quatro ou mais ensaios e os irlandeses somem um ponto de bónus.