Casa da Música: Guitarrista Rafael Pacheco vence Prémio Novos Talentos Ageas

O guitarrista algarvio Rafael Pacheco venceu sábado a 5.ª edição do Prémio Novos Talentos Ageas 2022, anunciou a Fundação Casa da Música, promotora da distinção.

O jovem, que nasceu em 2000 em Portimão, no distrito de Faro, interpretou, na guitarra portuguesa, obras de Pedro Caldeira Cabral, Alcino Frazão, Domingos Camarinha, Armando Freire e Mário José Lopes, e foi acompanhado por Pedro Soares, na viola, e André Moreira, no baixo acústico, referiu a Casa da Música, em comunicado.

A fundação do Porto acrescentou que, com Rafael Pacheco, disputaram a final do prémio Francisco Bereny Domingues, na guitarra clássica, e a fadista Maura Airez.

O jovem, que recebe cinco mil euros com este prémio, começou a aprender a tocar viola aos 12 anos, incentivado pela avó, na colectividade local Boa Esperança, tendo três anos depois iniciado os estudos de guitarra clássica na Escola da Bemposta.

A aprendizagem de guitarra portuguesa iniciou-se "ao mesmo tempo, de forma autodidacta", referiu a Casa da Música.

O Prémio Novos Talentos Ageas foi criado pela Fundação Casa da Música e pela Ageas Portugal com o objectivo de incentivar o trabalho de músicos emergentes de elevado potencial e de promover projectos artísticos de reconhecida qualidade.

A fundação salientou que, ao longo de 2022, os músicos ou agrupamentos concorrentes apresentaram-se em concertos ao fim da tarde, nas áreas da música de câmara, do fado e do jazz.