Buscas por três desaparecidos na costa da Póvoa do Varzim e no rio Douro retomadas domingo

As buscas por três pessoas, incluindo um jovem de 14 anos, que desapareceram este sábado, 30 de Setembro, na costa da Póvoa de Varzim e na praia fluvial do Areinho, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, serão retomadas do domingo, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O primeiro alerta foi dado às 16h52, quando duas pessoas desapareceram no mar junto ao molhe norte da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto. As autoridades foram contactadas por um familiar das vítimas, tendo sido iniciadas de imediato buscas no local, que contaram com o apoio de uma aeronave da Força Aérea.

Nas buscas participaram também elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, elementos do Projecto SeaWatch, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Associação de Nadadores-salvadores Os Golfinhos e ainda militares da GNR e agentes da PSP de Vila do Conde.

Às 17h08, a AMN recebeu outro alerta devido a um jovem de 14 anos que desapareceu no rio Douro, na praia fluvial do Areinho. Segundo a AMN, o contacto inicial alertava para três jovens que se encontravam em dificuldades na água, tendo de imediato sido activados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, elementos do SeaWatch e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

"À chegada ao local constatou-se que duas das vítimas foram resgatadas por uma mota de água que estava na zona, tendo a terceira vítima, um jovem de 14 anos, desaparecido na água", explica a AMN.

As buscas pelo jovem desaparecido no rio, que "foram de imediato iniciadas" e "coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Douro", foram interrompidas ao final da tarde, sem que a vítima tivesse sido encontrada. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e encontra-se a prestar apoio aos familiares do jovem.

A AMN adiantou que todas as as buscas serão retomadas no domingo de manhã.